رغم وقفها .. برنامج الغذاء العالمي يختار مصر نموذجا للتغذية المدرسية بإفريقيا

المال- خاصاختار برنامج الغذاء العالمى مصر نموذجاً ناجحاً لتطبيق برنامج التغذية المدرسية في أفريقيا، وذلك ضمن عدد من النماذج الناجحة، وذلك فى الاحتفالية التى نظمها البرنامج للاحتفال بيوم أفريقيا للتغذية المدرسية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى ومبادرة النيباد، ومنظمة الفاو وصندوق الإيفاد.هذا

المال- خاص

اختار برنامج الغذاء العالمى مصر نموذجاً ناجحاً لتطبيق برنامج التغذية المدرسية في أفريقيا، وذلك ضمن عدد من النماذج الناجحة، وذلك فى الاحتفالية التى نظمها البرنامج للاحتفال بيوم أفريقيا للتغذية المدرسية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى ومبادرة النيباد، ومنظمة الفاو وصندوق الإيفاد.

هذا، وقد عرض السفير هشام بدر سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما خلال الاحتفالية تجربة مصر الرائدة فى البرنامج الوطنى للتغذية المدرسية فى مصر الذى يعد أكبر برنامج للتغذية المدرسية فى أفريقيا، حيث يغطى حالياً حوالى 13 مليون تلميذ بتكلفة إجمالية مليار جنية مصري

وبرز الدعم السياسى الكبير الذى يحظى به البرنامج من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه سيادته بتطوير البرنامج ليشمل تغطية كافة المدارس فى ربوع مصر باعتباره يوفر مظلة حماية اجتماعية، ويحقق عدداً من الفوائد التى لا تقتصر على تحسين التغذية وتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدارس ولكن تشمل أيضاً الحد من التسرب التعليمى ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وأضاف بدر أن هذا الأمر بات يُمثل أهمية خاصة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه الحكومة المصرية حالياً باعتباره يوفر شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد سفير مصر في روما فى كلمته خلال الاحتفالية أن برنامج التغذية المصرية يُمثل تجربة رائدة فى أفريقيا والمنطقة العربية، موضحا أن أهداف البرنامج تتعدى

غذاء الفكر وتوفير وجبات لطلاب المدارس لتحفيزهم على مواصلة تعليمهم إلى الاستثمار فى الأسرة والمجتمع من خلال غرس ثقافة السلام والتسامح فى المدارس، والانتظام الدراسي بما يؤكد على ثقافة التسامح ومحاربة كافة أشكال التطرف.



وفي مارس 2017، أعلنت الحكومة المصرية وقف توزيع الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية لحين إجراء تحقيقات في أعراض التسمم الغذائي التي ظهرت على 395 تلميذا في مدارس بالقاهرة ومحافظات أخرى الأربعاء. حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.