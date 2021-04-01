رغم وصفها «بالناشئة».. الصين صنعت ثلث إنتاج العالم من السيارات فى 2020

رغم تطور صناعة السيارات فى الصين فإن ذلك لم يكن كافيًا لوضع قدمها بين كبار المنتجين فى العالم مثل فولكس فاجن وتويوتا

أعلنت الرابطة العالمية لصناعة السيارات «أويكا» تصنيفًا جديدًا للدول المنتجة للسيارات، والذى ينقسم إلى دول متقدمة وتضم دول أمريكا الشمالية، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، واليابان، وكورويا الجنوبية، ودول ناشئة وتشمل باقي دول العالم.

ورغم تمكن الصين من تصنيع ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من السيارات، فإن الرابطة العالمية لصناعة السيارات «OICA» صنفتها على أنها دولة ناشئة.

وأشارت الرابطة إلى أن الصين خلال 2020 أنتجت 25.2 مليون سيارة، مقارنة مع 25.7 مليون سيارة فى 2019، بتراجع 2%.

وصنعت الصين ما يقرب من 32.5% من إنتاج العالم من السيارات فى 2020، مقابل 27.9% عام 2019.

تراجع إنتاج العالم من السيارات عام 2020 بنسبة 15.8%، ليهبط إلى 77.6 مليون سيارة، مقابل 92.2 مليون مركبة فى 2019.

ورغم الإنتاج الكمى الكبير للسيارات فى الصين، فإنها لا تتمتع بانتشار قوى فى دول العالم.

صناعة السيارات

ويعود إنتاج الصين الهائل من السيارات إلى الطلب المتزايد عليها داخل البلاد، مع تضاعف عدد السكان.

كما يرى كبار المصنِّعين من الصين سوقًا واعدة دفعها لتدشين لخطوط إنتاج بها لسد احتياجات السوق المحلية.

وتعاني الصين، رغم كونها المصنِّع الأكبر للسيارات بشتى أنواعها، الغياب عن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة أو الأكبر من حيث القيمة السوقية.

ورغم التطور الكبير الذى حققته الصين فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، لكن ذلك لم يكن كافيًا لوضع قدمها فى مكانة متقدمة بين كبار المصنعين فى العالم خاصة فولكس فاجن وتويوتا وهيونداي.

وتسيطر ماركات السيارات الأوروبية، واليابانية، والأمريكية على قائمة الماركات الأعلى قيمة، سواء من حيث القيمة السوقية، أو قيمة العلامة التجارية.

وفيما يلي ترتيب الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات فى العالم خلال 2020 وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات «أويكا».

الصين

تربعت الصين على قمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات فى العالم 2020 بإنتاجها 25.2 مليون سيارة، بتراجع 2%.

الولايات المتحدة الأمريكية

بلغ إنتاج أمريكا من السيارات العام الماضى 8.8 مليون سيارة، لتتراجع 19% عن حجم إنتاج 2019، والذى بلغ 10.9 مليون مركبة، لتحل بالمركز الثاني.

اليابان

تمكنت اليابان من إنتاج 8.1 مليون سيارة على مدار العام الماضى، مقارنة مع إنتاج 2019، والذى بلغ 9.7 مليون سيارة، بتراجع 16.7%، لتحصد المركز الثالث.

ألمانيا

جاءت ألمانيا فى المركز الرابع فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات العام الماضي، بتصنيعها 3.7 مليون سيارة، بتراجع 24.4%.

كوريا الجنوبية

حصلت كوريا الجنوبية على المركز الخامس فى القائمة بعد تصنيعها 3.5 مليون سيارة، بتراجع 11.2% عن إنتاج 2019.

الهند

هيمنت الهند على المركز السادس بقائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات فى العالم، العام الماضى، بإجمالى 3.4 مليون سيارة.

صناعة السيارات فى الهند

المكسيك

جاءت المكسيك فى المركز السابع فى القائمة بتصنيعها 3.2 مليون سيارة بنهاية 2020، بتراجع 20.8% عن إنتاج 2019.

أسبانيا

حلت أسبانيا فى المركز الثامن بقائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات بنهاية العام الماضى، بإجمالى 2.3 مليون سيارة، بتراجع 19.6%.

البرازيل

تمكنت البرازيل من حصد المركز التاسع فى القائمة بإنتاجها ما يقرب من 2 مليون سيارة، بتراجع 31.6%.

روسيا

استحوذت روسيا على المركز العاشر فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات العام الماضى، بإجمالى 1.4 مليون سيارة، بتراجع 16.6%.