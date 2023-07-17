رغم نمو الاقتصاد الصيني.. معدل البطالة للشباب يسجّل مستوى قياسيًا

استطاع الاقتصاد الصيني مواصلة النمو في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع منذ الربع الثاني من عام 2021، لكن تظل معدلات بطالة الشباب تتزايد إلى مستويات قياسية تُثير القلق بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة اليوم الاثنين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 % في الربع الثاني من 2023، متجاوزاً نمواً بلغ 4.5 % في الربع الأول من العام.

ومع ذلك، جاءت بيانات النمو دون توقعات المحللين لدى وكالة رويترز، الذين أشاروا إلى نمو الاقتصاد بنسبة 7.3 % في الربع الثاني من هذا العام.

وعلى مدار النصف الأول من عام 2023 الجاري، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.5 %، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (8.3 تريليون دولار).

وأشار المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينجوي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، تعافى الطلب في السوق تدريجياً، واستمر الإنتاج والعرض في الزيادة، وانتعش الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام.

على الرغم من استقرار إجمالي معدل البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العامين الماضيين حول مستوى 5%، فإن معدل بطالة الشباب يواصل الارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

واستقر معدل البطالة عند مستوى 5.2 % في يونيو للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوياته في عام ونصف العام.

على جانب أخر، سجّل معدل بطالة الشباب -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً- الزيادة السادسة له على التوالي ليصل إلى 21.3 % في يونيو، محققاً مستوى قياسياً جديداً.

في غضون ذلك، كان معدل البطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاماً، وهم من يمثّلون غالبية سوق العمل، عند 4.1 %، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.