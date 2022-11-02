رغم نقص الرقائق.. نمو المبيعات الخارجية لسيارات هيونداي 14% في أكتوبر

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 12% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من النقص في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت هيونداي إجمالي 347,324 سيارة في أكتوبر، بزيادة من 309,481 وحدة قبل عام مدعومة من مبيعاتها المستمرة من موديلاتها الحديثة وفقا لبيانات صادرة عن الشركة.

وارتفع حجم مبيعات هيونداى في الأسواق المحلية بنسبة 5% وصولا الى 60,736 وحدة من 57,813 وحدة خلال الفترة، بينما ارتفع حجمها في الأسواق الخارجية بنسبة 14% وصولا الى 286,588 وحدة من 251,668 وحدة.

غير أن هيونداي توقعت أن عودة جائحة تفشي كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الخام ومعدل الفائدة المرتفع وإجازة قانون مكافحة التضخم الأمريكي الذي يبعد السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة عن الإعفاءات الضريبية، ستظل مخاوف رئيسة لصناعة السيارات.

وقامت هيونداي بتعديل هدفها السنوي من المبيعات بـ7% الى 4.01 مليون وحدة من 4.32 مليون وحدة وضعتها في أوائل العام الجاري.

وخلال الفترة من يناير وأكتوبر، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 0.4% وصولا الى 3.251,373 وحدة من 3,239,568 وحدة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.