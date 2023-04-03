رغم نقص الرقائق.. مبيعات هيونداي تقفز 21% في مارس

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أن مبيعاتها في الشهر الماضي قفزت بنسبة 21% عن نفس الفترة من العام الماضي بفضل المبيعات القوية لطرزها على الرغم من النقص طويل الأمد في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت هيونداي في بيان أنها باعت 381,885 وحدة في مارس ارتفاعا من 314,704 وحدات قبل عام، مدعوما بالطلب القوي على طرزها الفاخرة وطرزها من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وقفزت مبيعات هيونداى المحلية بنسبة 41% إلى 74,529 وحدة من 52,883 خلال الفترة المذكورة، بينما زادت المبيعات الخارجية بنسبة 17% إلى 307,356 وحدة من 261,821 وحدة.

وارتفعت مبيعات هيونداي من يناير إلى مارس بنسبة 13% إلى 1,020,316 وحدة من 902,691 وحدة خلال نفس الفترة العام الماضي.

ولا يزال قانون التضخم الأمريكي الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية، مصدر قلق كبير للشركة وشركتها الفرعية الأصغر كيا لأنها تنتج سيارات كهربائية في المصانع المحلية للتصدير إلى الولايات المتحدة.

ووضعت الشركة هدف مبيعاتها 4.32 مليون وحدة بما في ذلك المبيعات الخارجية البالغة 3.54 مليون وحدة، في الأسواق العالمية لعام 2023.