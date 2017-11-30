رغم نفي محاميته.. الباز: أيمن نور وسيط شفيق لبث فيديو الجزيرة

أحمد صبرى كشف الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90دقيقة على قناة المحور عن أن أيمن نور زعيم حزب غد الثورة هو الوسيط الذى مكن احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من بث المقطع المصور له على قناة الجزيرة أمس.وأشار إلى أن أيمن نور يعتبر " العراب الإعلامي" لشفيق وهو من مكنه من بث المقطع الذى قال في

أحمد صبرى

كشف الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90دقيقة على قناة المحور عن أن أيمن نور زعيم حزب غد الثورة هو الوسيط الذى مكن احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من بث المقطع المصور له على قناة الجزيرة أمس.

وأشار إلى أن أيمن نور يعتبر ” العراب الإعلامي” لشفيق وهو من مكنه من بث المقطع الذى قال فيه إن دولة الامارات منعته من السفر بعد اعلانه الترشح.

واكد أن أحمد شفيق لديه عدة أذرع داخل مصر وخارجها مثل دينا عدلي محاميته والدكتور حازم عبدالعظيم مدير حملة عبد الفتاح السيسي الإنتخابية قبل فوزه بالرئاسة في 2014

ونفت محامية شفيق تعامل الأخير مع قناة الجزيرة نهائيا مؤكدة أن نجلة الفريق شفيق نشرت الفيديو ونقلته الجزيرة من أجل الشو الإعلامي

كما نفي حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه شفيق الفيديو الذي أذاعته قناة الجزيرة القطرية، وأعلن خلاله الفريق أحمد شفيق، رفض دولة الإمارات، مغادرته البلاد، بـ«المسرب».



