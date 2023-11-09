رغم نفي الشركة تعرضها لهجوم إلكتروني .. عطل فني يصيب موقع فوري وتطبيقها

يواجه مستخدمو تطبيق ماي فوري صعوبة في إتمام عملية الدخول علي البرنامج ، فضلا عن خروج موقعها الإلكتروني عن الخدمة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح تعرض حساباتهم الشخصية عبر تطبيق ماي فوري لعمليات سحب ضخمة لأموال محافظهم المالية خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي أرسلت فيه الشركة بيان صحفي يفيد بعدم تعرض أنظمتها ومنصاتها الرقمية لأية أعمال اختراق .

وحاولت المال التواصل مع مسؤولي شركة فوري للوقوف على حيثيات وتوابع الحادثة ولكنهم لم يبدوا تعليقا حتى الآن،وقامت المال بمحاولة الدخول على موقع الشركة ولكنه لا يعمل بشكل طبيعي.

وتقدم فوري مجموعة من الخدمات الرقمية من خلال امتلاكها موقعا الكترونيا وتطبيقا عبر الهواتف المحمولة، ومنها خدمات تحويل الأموال ودفع الفواتير، علاوة على امتلاك الشركة صندوقا استثماريا وهو فوري يومي .