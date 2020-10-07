رغم موسم المدارس.. التراجع يخيم على مبيعات الأحذية والمصنوعات الجلدية بالإسكندرية

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن التراجع خيم على مبيعات موسم العودة للمدارس هذا العام بنسب قد تصل إلى 90% ، مرجعين ذلك لأسباب متعددة.

وأوضح البعض أن تراجع مبيعات فترة موسم العودة للمدارس هذا العام تأتى فى ظل تخوف قطاع كبير من أولياء الأمور وعدم التيقن بأنتظام العملية الدراسية هذا العام ، وسط ما يتم الإعلان عنه عن بدء الدراسة عبر الإنترنت.

فيما أشار البعض إلى أن هذا التراجع فى حركة المبيعات فى خلال موسم العودة للمدارس هذا العام هو أمر طبيعى نتيجة الأوضاع الحالية ، لزيادة الأعباء على المواطنين بشكل كبير لتدبير المصروفات المدرسية بأنواعها.

وفى البداية أكد محمد أحمد الصبروتى سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن نسب التراجع فى المبيعات خلال موسم العودة للمدارس هذا العام لا تقل عن 60% .

واعتبر الصبروتى أن هذا التراجع فى حركة المبيعات فى هذا الموسم هو أمر طبيعى نتيجة الأوضاع الحالية.

وكشف سكرتير شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ،عن أن هناك البعض ترك السوق بعد أن تكبد خسائر وهناك بعض المحلات التى أغلقت وكذلك عدد من الورش التى أغلقت أيضاً .

ولفت الصيروتى إلى أن المحلات التى يتم تأجيرها وفق قانون الإيجار الحديث أغلقت نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع قيم الإيجار ، بينما المحلات التى لم تؤجر إيجار قديم فتستمر لتدنى إيجاراتها.

وأوضح أن البعض يحصل على قروض من البنوك ويلجأ لتأجير محلات وفق قانون الإيجار الحديث وعجز عن السداد ، نتيجة عدم القدرة على الأستمرار نتيجة الظروف ووجود مصروفات الكهرباء والإيجار والعمال وفوائد البنوك وأصل الدين.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020 علي نطاق علمي واسع نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، حيث قام وزير التربية والتعليم بتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد في يوم 17 أكتوبر الحالي، ويكون هذا اليوم موافق يوم السبت، وينتهي في يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021

ومن جانبه أكد محمد أبو الخير عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن موسم العودة للمدارس ، وهو من المواسم التى يعقد عليه الآمال لتحقيق نسب من المبيعات .

وأوضح أبو الخير أن نسب تتراوح 25 – 30% من المبيعات السنوية يتم تحقيقها خلال موسم العودة للمدارس سنوياً.

تخوف قطاع كبير من أولياء الأمور وعدم التيقن بانتظام العملية الدراسية هذا العام

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن موسم عودة المدارس يأتى فى ظل تخوف قطاع كبير من أولياء الأمور وعدم التيقن بانتظام العملية الدراسية هذا العام ، وسط ما يتم الإعلان عنه عن بدء الدراسة عبر الإنترنت.

وقدر محمد أبو الخير نسب التراجع أنه فى موسم العودة للمدارس هذا العام بنسبة 90% مقارنة بمواسم سابقة.

وأشار إلى أنه يفترض خلال موسم العودة للمدارس أن تقوم كل أسرة بشراء عدة أحذية جديدة وكذلك بعض الحقائب مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا بخلاف شراء الأحذية للطلبة ، وكذلك الحقائب المدرسية ، لافتاً إلى أنه يفترض إلا يقوم ولى الأمر بذهاب ابنه للمدرسة بحذاء قديم .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى وجود حالة ركود مستمرة منذ فترة والأوضاع لم تتحسن .

وقال أبو الخير إنه على العكس لم يحدث تأثر للسوق مع بدء موسم العودة للمدارس وينعكس عليه كما هى الحال، حيث تراجعت حركة البيع بشكل كيير .

وأرجع هذا التراجع فى المبيعات لزيادة الأعباء على المواطنين بشكل كبير لتدبير المصروفات المدرسية بأنواعها ، فضلاً عن احتياج بعض الفئات لتدبير اموال لتقديم المصالحات على المبانى المخالفة.

وأشار أبو الخير إلى أن الحالة النفسية لها عامل على حركة الشراء ، لافتاً إلى أنه يفترض أن يتم نزول العملاء للشراء بذهن صاف.

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عن أن نحو 30% من المحلات أغلقت نتيجة الظروف الحالية ، لافتاً إلى أن الأمر لا يتوقف فى الإسكندرية فقط وإنما فى منطقة باب الشعرية بالقاهرة وهى من أهم مناطق التصنيع تعانى تجار الجلور والاكسسوار والمحلات بعضها أفلس.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن رأسمال بعض المحلات انتهى نتيجة ضعف البيع ، خاصة أنه فى أثناء فترة ظهور فيروس كورونا والذى كان يمثل موسم يوم الأم فى شهر مارس ولم تباع البضائع وظلت لدى التجار خلال أشهر بريل ومايو ويونيو .

وأوضح أن ما قد يتم تحقيقة من مكاسب يتم سدادها كإيجارات للمحال ، خاصة أن هناك فترة تراكم فيها الإيجارات ولا يزال البعض يسدد عن تلك الفترة حتى الآن .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن كل ذلك يتزامن مع حركة ركود كبيرة بالأسواق نتمنى ألا تستمر وتظل لفترة طويلة ، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها قد تستمر لفترة طويلة.