رغم مخاطر سعر الصرف.. الناشرون يستهدفون أرباح الترجمة

على راشد «الترجمة» عالم معقد داخل دور النشر والمراكز التى تتخذ هذا الإطار سبيلا لها، وقديما كان الاعتماد على الترجمات لكبار الأدباء، مثل ماركيز وشكسبير وساراماجو وغيرهم من كبار الكتاب من الدول الأجنبية، خاصة من يكتبون بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ولكن…



على راشد

«الترجمة» عالم معقد داخل دور النشر والمراكز التى تتخذ هذا الإطار سبيلا لها، وقديما كان الاعتماد على الترجمات لكبار الأدباء، مثل ماركيز وشكسبير وساراماجو وغيرهم من كبار الكتاب من الدول الأجنبية، خاصة من يكتبون بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ولكن مؤخرا وفى حالة جديدة حاول الناشرون الابتعاد عن الرتابة فى الاقتصار على الكبار لترجمة أعمالهم وبدأوا يتخذون اتجاهات أخرى ليترجموا للشباب، كما أن البعض حاول الدخول إلى أعماق لغات ودول جديدة، مثل تركيا وبلجيكا والصين والنرويج، وغيرها.

هذه الاتجاهات الجديدة قد تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة، لأن الناشر يتكلف عبء حقوق الملكية الفكرية وأجر المترجم، بالإضافة إلى طباعة الكتاب نفسه، والتى باتت تكاليفه باهظة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرارالتعويم، لأن كل خامات الطباعة يتم استيرادها، لذلك يتوخى الناشرون الحذر فى الأعمال المترجمة، بينما اتجه الكثيرون إليها ليضع لنفسه خطا جديدا.

ولكل دار نشر طريقتها فى الأعمال المترجمة، فمنهم من يختار الرواية المترجمة سبيلا له، ومنهم من يحاول الدخول إلى أعماق الكتب الأخرى بعلومها المختلفة، محاولين عقد صفقات رابحة مع كتاب مغمورين بالنسبة للمجتمع المصرى والعربى، إلا أنه قد يكون لهم وجود ولو نسبيا فى دولهم ومجتمعاتهم.

محمد البعلى: نتبع سياسة الدار .. ونترجم العلوم الاجتماعية

قال الناشر محمد البعلى، مدير دار «صفصافة» للنشر، إن لكل ناشر برنامجه وتوجهه الخاص، وخطته السنوية التى يبنى عليها تصوره للترجمة كل عام فقد يختار ناشر أدب أمريكا اللاتينية، بينما يفضل آخر الآداب الأوروبية، واكتشاف كتاب وأدباء من دول العالم المختلفة ليس أمرا معقدا، وقد يحدث بالتواصل مع الأدباء والمتابعين للغة التى يريد الترجمة منها إلى العربية، والتواصل مع الإثنين مهم حتى أساتذة الجامعات ورؤساء أقسام الآداب الأجنبية قد تكون لهم رؤى مهمة، ولابد على الناشر أن يتابع المشهد الأدبى بشكل عام، ومن الأفضل أن يكون على دراية باللغة، مع متابعة الجوائز الأدبية المحلية التى من خلالها يستطيع معرفة الإنجاز الذى يحققه الأدباء فى دولهم.

ومن أهم الأشياء فى رأيه، وجود المترجم الجيد وكذلك المحرر الذى يكون على اطلاع بالمشهد الأدبى، ويستطيع تطوير العمل المترجم مع شخصيته ومحاولة تقديم الأدباء غير المشهورين أمر يرتبط هو الآخر ببرنامج الدار، وتهتم دار «صفصافة» بكتب العلوم الاجتماعية، إذ تبتعد عن الرواية وتحاول تقديم التاريخ والأنثربولوجيا وعلم الاجتماع، وهو فى الأساس يبرز شخصية الدار والتى تعمل فى هذا الإطار سواء فى الترجمة أو الكتب المؤلفة، ويكون الإقبال على هذه النوعية من الكتب من أشخاص لديهم الثقة فى الدار.

ولفت «البعلى» إلى أن دار النشر تستطيع أن تجذب الجمهور بسياستها، ففى تونس نشأت دار نشر جديدة وهى «مسكليانى» وأصبحت قادرة على التواصل مع الجمهور، وهى متخصصة فى الروايات المترجمة وأصبح لها قارئها الذى يذهب إليها خصيصا، لأنها تختار مترجمين ومحررين جيدين، كما أن اختياراتهم فى الروايات نفسها متميزة حتى، ولو كان الكاتب غير معروف، فإن الثقة فى دار النشر تجعل القارئ يقبل على الكتاب.

وعن تجربته فى الترجمة بدار “صفصافة” أشار إلى أنه باعتبار الدار شريكا فى مهرجان القاهرة الأدبى، والذى يحل عليه العديد من الأدباء الأجانب، فإن التعامل مع الكثير منهم يتم بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنهم يتابعون وسائل التواصل الاجتماعى، ولم يصبح الأمر مقتصرا على الكتاب الكبار فقط، بل من الممكن تقديم تجارب جديدة حتى وإن كان بها مخاطرة فى عدم نجاحها، وبالرغم من ذلك فإن نماذج كثيرة تنجح، وفى العادة فإذا كان سيقوم بطباعة 30 إصدار سنويا، فيكفى له نجاح إصدار أو اثنين لتغطية الإصدارات الأخرى.

وأكد أنه مع أن الروايات المترجمة، هى الأكثر مبيعا إلا أن نقل المعرفة من دولة لأخرى، تكون أقل ما يمكن فى الروايات، بينما تفيد معرفة العديد من المعلومات عن الدولة، المترجم فى الأعمال الأخرى، ونقل المعرفة بشكل لا يكون متواجدا فى الرواية، وبالنسبة لانتشارها فيكون من خلال البيع المباشر للمراكز الثقافية، وقد يحصلون فى بعض الأحيان على منح لدعم الترجمة لتقليل تكلفة الكتاب.

شريف بكر: نبحث عن أفكار معينة عن دول نجهلها

أكد الناشر شريف بكر، مدير دار «العربى» للنشر والتوزيع أن لكل دار نشر إستراتيجيتها الخاصة، فهناك من يريد ترجمة أعمال لبلد جديد، وهناك من يريد التعامل مع كاتب جديد، ونحن فى “العربي” نبحث عن أشياء معينة وموضوعات مختلفة، مثل تاريخ الاتحاد السوفيتى السابق، أو أزمة فى بلد لا نعرف عنها شيئا مثل النرويج، أو دولة تكون قريبة من مصر فى الأشياء المجتمعية فى محاولة منهم للابتعاد عن الشكل النمطى للترجمة.

وتابع: «مع سفرى الدائم للمشاركته فى المعارض الدولية التقيت العديد من الكتاب والوكلاء الأدبيين، وهذه عوامل تنمى حاسة تذوق الأعمال التى من الممكن أن تصلح للترجمة فى مصر».

ولفت إلى أنه فى كل عام لديه نسبة مخاطرة ثابتة، وهى %10 من الإصدارات من الممكن أن يجاذفوا بها من خلال عمل مهم، ولكن قد لا يربح لكنه يكون سببا فى معرفة ما يريده القارئ، إلا أن الحظ فى أغلب الأحيان يكون حليف هذا العمل، ليحقق نجاحا كبيرا، ومن المخاطرات لديه حينما قرر ترجمة كتاب «كوميكس» حوالى 450 صفحة من القطع الكبير، وهو ما كلفه ماديا عبء الترجمة والطباعة والورق، وأحيانا يبحثون عن كتب إثارة سياسية،فقط كان الكتاب الذى لم يحقق النجاح المطلوب هو «هاربون من الموت» لفولفجانج باور، وهو كتاب يتناول قصص هروب اللاجئين السوريين من مصر إلى إيطاليا، والسبب فى عدم نجاحه هو أن الناس لا يريدون القراءة فى تلك القضايا، ويفضلون أن يدفنوا رءوسهم فى التراب، ولا يواجهون الحقيقة إلا أن الدار كان من الواجب عليها أن تترجم هذا النص.

وكشف عن أن الدار طبعت حتى الآن العديد من الأعمال المترجمة، وبنهاية العام ستكون وصلت إلى 99 إصدارا متنوعا من دول مختلفة، مشيرا إلى أنهم يقرأون الأعمال الأجنبية المترجمة عن الإنجليزية، وأيضا يتابعون المشهد الأدبى فى العالم من خلال قراءة آراء النقاد والتى قد تكون سببا فى نشر العمل، ولكن لا يقرأ العمل كاملا فى أغلب الأحيان قبل ترجمته، بل هناك طريقة للقراءة فى أول النص ومنتصفه وآخره لمعرفة الخطوط العريضة للعمل، والمهم فى النهاية هو تسويق الكتاب ولابد أن يكون به شيء مختلف ومميز، كما أن بكر يعقد اجتماعا مع المحررين بالدار، ويتناقشون حول الكتاب ليخرجون فى النهاية بتصور جيد وقرار سليم دون الانفراد برأى واحد.

د.أنور مغيث: نقبل جميع المقترحات ونعرضها على اللجان المتخصصة

من جهته، قال د. أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، إن المركز يقبل العديد من المقترحات سواء من الناشرين الأجانب، أو المترجمين أو المراكز الثقافية الأجنبية، وأساتذة الجامعات، وبعد ذلك يتم تفنيد هذه المقترحات من خلال اللجان المتخصصة، وتوزع المقترحات على فروع المعرفة المختلفة بالمركز، من عمارة وفنون وأطفال وثقافة، وتلك اللجان تضم عددا من الأساتذة، وفى الغالب يكون عدد المقترحات حوالى 50 يتم انتخاب 40 أو %30 منها، ليتم نشره على مدار العام.

وعقب اختيار الكتب التى ستتم ترجمتها، أشار “مغيث” إلى أنه بعد ذلك تأتى مرحلة السؤال عن الملكية الفكرية، ثم تكليف مترجم بترجمة الكتاب على حسب التخصص، مشيرا إلى أن لدى المركز طموحات كبيرة فى “الترجمة العكسية” أى ترجمة الأعمال العربية إلى لغات أخرى، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى ميزانية كبيرة، فإذا كنا نترجم للعربية، وندفع حقوق الملكية الفكرية فإننا أيضا حينما نريد ترجمة العربية للغات أخرى، يحتاج الأمر إلى ماديات وخطط كثيرة لنشر الثقافة العربية فى الدول الأجنبية، والخطط موجودة بالفعل ولكن تحتاج إلى ميزانية.

وأشار إلى أن الترجمة إلى لغات أخرى أمر يخص مصر، ومن المهم أن يطلع العالم على الإنتاج الأدبى والفكرى لمصر، ولابد للمركز أن يساهم فى ذلك والناشر الأجنبى يحتاج من يدفع له، ولكن أحيانا تكون هناك مراكز ثقافية أجنبية تعرض على المركز ترجمة بعض الأعمال على نفقتها، مثل معهد جوتة والمركز الثقافى الفرنسى، وغيرها من المراكز التى تقدم دعما لذلك.