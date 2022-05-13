«رغم محاولات الاحتلال إفشال المراسم الجنائزية».. الآلاف يشاركون في مسيرة تشييع شيرين أبو عاقلة

في مراسم جنائزية مهيبة، شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين، على أقل تقدير، في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بدءًا من المستشفى “الفرنساوي” بالقدس المحتلة، مرورًا ببطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل، وانتهاء بالمقبرة البروتستانتية المجاورة للبلدة القديمة.

وجاءت المشاركة الشعبية الحاشدة رغم محاولات الاحتلال إفشال المراسم الجنائزية.

وارتقت أبو عاقلة، بعد نحو 30 عامًا من العمل الصحفي الميداني، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم “جنين” في شمال الضفة الغربية يوم /الأربعاء/ الماضي، في جريمة أثارت إدانات وردود فعل عربية ودولية غاضبة.