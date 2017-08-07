رغم ما أعلنته المالية من مؤشرات إيجابية.. المصروفات تهزم الإيرادات

مها أبوودن: رغم ما جاء من مؤشرات إيجابية فى التقرير المالى الشهرى الذى يقيس أداء السياسة المالية خلال ال 11 شهرا الممتدة فى الفترة بين يوليو حتى مايو 2016/2017، إلا أن جملة المصروفات تغلبت على جملة الإيرادات مما نتج عنه ارتفاع فى العجز الكلى. وسجلت جملة المصروفات نحو 787 مليار جنيه

مها أبوودن:

رغم ما جاء من مؤشرات إيجابية فى التقرير المالى الشهرى الذى يقيس أداء السياسة المالية خلال ال 11 شهرا الممتدة فى الفترة بين يوليو حتى مايو 2016/2017، إلا أن جملة المصروفات تغلبت على جملة الإيرادات مما نتج عنه ارتفاع فى العجز الكلى.

وسجلت جملة المصروفات نحو 787 مليار جنيه خلال الفترة يوليو مايو من العام 2016/2017، تمثل 23٪ من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بنحو 654.9 مليار جنيه تمثل 24.1٪ من جملة الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى2015/2016.

بينما سجلت جملة الإيرادات نحو 471 مليار جنيه تمثل 13.8 ٪ من جملة الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بنحو 356.6 مليار جنيه تمثل 13.2٪ من جملة الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016.

وقال التقرير ان السنة المالية الماضية شهدت حدوث عدد من المؤشرات الايجابية، على رأسها زيادة الحصيلة الضريبية عن المستهدف بواقع 30٪، فى ظاهرة تحدث للمرة الاولى فى تاريخ الموازنات، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى الى مستوى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات.