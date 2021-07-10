رغم كورونا وإغلاق في هولندا .. فرنسا تقرر عودة الملاهي الليلية دون كمامات (فيديو)

بشرط التزامها بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، وإبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا ، وهو ما يعرف في فرنسا باسم "الشهادة الصحية".

أعلنت فرنسا، السبت، إعادة فتح الملاهي الليلية وصالات الرقص، شريطة التزامها بحزمة من الإجراءات الصحية التي تواجه فيروس كورونا .

ويتزامن قرار فرنسا بإعادة فتح الملاهي الليلية ، مع إغلاق برشلونة وهولندا نواديهما الليلية.

ويذكر أن فرنسا سجلت، أمس الجمعة، 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعني ضعف عدد إصابات الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير لقناة فرانس 24، مساء السبت، أن فرنسا أعادت فتح الملاهي الليلية، ليلة السبت، أمام روادها بشرط التزامها بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، وإبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا ، وهو ما يعرف في فرنسا باسم “الشهادة الصحية”.

وأكدت القناة أنه في حال كان الزائر من غير متلقي اللقاح، فإنه بإمكانه إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا ، شريطة ألا تتجاوز مدته الـ48 ساعة، وذلك في الوقت الذي يمكن لرواد وعشاق الملاهي جميعهم الاستمتاع بسهرتهم دون كمامات.