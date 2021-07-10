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رغم كورونا وإغلاق في هولندا .. فرنسا تقرر عودة الملاهي الليلية دون كمامات (فيديو)

بشرط التزامها بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، وإبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا ، وهو ما يعرف في فرنسا باسم "الشهادة الصحية".
المال - خاص 1:22 ص, الأحد, 11 يوليو 21 1:22 ص, الأحد, 11 يوليو 21

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أعلنت فرنسا، السبت، إعادة فتح الملاهي الليلية وصالات الرقص، شريطة التزامها بحزمة من الإجراءات الصحية التي تواجه فيروس كورونا .

ويتزامن قرار فرنسا بإعادة فتح الملاهي الليلية ، مع إغلاق برشلونة وهولندا نواديهما الليلية.

ويذكر أن فرنسا سجلت، أمس الجمعة، 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعني ضعف عدد إصابات الأسبوع الماضي.

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وجاء في تقرير لقناة فرانس 24، مساء السبت، أن فرنسا أعادت فتح الملاهي الليلية، ليلة السبت، أمام روادها بشرط التزامها بقدرة استيعاب لا تتجاوز الـ75%، وإبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا ، وهو ما يعرف في فرنسا باسم “الشهادة الصحية”.

الملاهي الليلية

وأكدت القناة أنه في حال كان الزائر من غير متلقي اللقاح، فإنه بإمكانه إبراز فحص سلبي لفيروس كورونا ، شريطة ألا تتجاوز مدته الـ48 ساعة، وذلك في الوقت الذي يمكن لرواد وعشاق الملاهي جميعهم الاستمتاع بسهرتهم دون كمامات.

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بقلم المال - خاص

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