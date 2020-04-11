رغم كورونا.. «سيكو» تكافئ تجار المحمول ببرنامج حوافز مالية

في الوقت الذي يعاني من سوق المحمول من تداعيات فيروس كورونا المستجد، أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيلكون (سيكو تكنولوجي) المصنعة لأول هاتف مصري، عن تقديم برنامج حوافز مالية لتجار المحمول، بنسب متباينة تتراوح بين 1.25 و4%، على حسب الكميات المسحوبة من منتجاتها شهريًا، خلال الفترة المتتدة من أبريل حتي يونيو المقبل.

وبحسب المنشور الصادر عن شركة «سيكو»، التي حصلت “المال” على نسخه منه، فإن برنامج الحوافز المقرر لتجار المحمول – مقسم إلى 4 شرائح – على أن يشمل النحو التالي:

الشريحة الأولي: تقوم شركة “سيكو” يمنح تجار المحمول حافز مالي، يقدر بنسب 1.25%، على أن يتم تحقيق مبيعات مستهدفة من هواتفها المحمولة بقيمة 100 ألف جنيه شهريًا.

أما الشريحة الثانية: رفعت “سيكو” حافز التجار الممنوح على الكميات المسحوبة من منتجاتها إلى 1.75%، بشرط تحقيق مبيعات تقدر قيمتها 200 ألف جنيه شهريًا.

والشريحة الثالثة: منح تجار المحمول حافز مالي يقدر بنسبة 3% على الكميات المسحوبة من منتجات “سيكو”بمختلف أنواعها بقيمة تبلغ 300 ألف جنيه شهريًا.

وبالنسبة للشريحة الرابعة: أقرت الشركة حافز مالي للتجار 4% عند تحقيق مبيعات مستهدفة تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه.

اشترطت شركة سيكو ضرورة التسجيل المسبق لتجار المحمول في المشروع عن طريق التواصل مع المسئولين لديها، أو موظفي شركة “mti”- الموزع المعتمد لهواتفها المحمولة في السوق المحلية.

وإلزمت الشركة التجار الإلتزام ببيع منتجاتها من خلال القوائم السعرية الرسمية لها، مؤكدة أنها في حالة عدم تطبيق أسعارها المعتمده سيتم خصم الحافز الخاص بالتاجر.

وحددت «سيكو» آلية صرف برنامج حوافز التجار بضرورة حقيق الحد الأدني الذي يعادل 80% من إجمالي المبيعات المستهدفة، فيما استبعدت صرف أي حوافز عن الكميات التي ستتخطي الكميات المتفق عليها.

ويشار إلى أن الشركة المصرية لصناعات السيلكون -“سيكو تكنولوجي”- تقوم بإنتاج أجهزة هواتف سيكو بمختلف أنواعها في السوق المحلية، كما تخطط لتصنيع منتجات إلكترونية أخرى، ومنها التليفزيونات والريسيفرات (أجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية)، بالإضافة إلى عدادات الكهرباء، وماكينات الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

ويوضح المنشور التالي؛ برنامج الحوافز المقرر من شركة “سيكو” للتجار عن الفترة من شهر أبريل حتي يونيو المقبل.

برنامج حوافز “سيكو”

تاجر محمول: برنامج الحوافز لتنشيط المبيعات

قال أحد تجار المحمول أن تلك الخطوة تأتي لكسر حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية من ضعف حركة البيع، التي جاءت عقب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهه انتشار فيروس كورونا ومنها غلق المحلات التجارية.

أوضح أن مشروع الحوافز المالية المقدم للتجار سيشجع نسبة كبيرة من العاملين في مجال سوق المحمول علي الاهتمام بتسويق وتوزيع منتجات “سيكو” خاصة في الوقت الراهن.

كانت الحكومة أعلنت عن مد قرار حظر عمل وغلق المحلات التجارية من الخامسة مساءًا حتي السادسة صباحًا وذلك في إطار تقليل نسب الاختلاط بين المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار موبايلات سيكو خلال أبريل

رصدت «المال» أسعار موبايلات سيكو في السوق المحلية خلال شهر أبريل الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الشركة المصرية لصناعات السيلكون “سيكو تكنولوجي”.

وبلغت أسعار موبايلات سيكو «mini v» نحو 155 جنيهًا، وقدرت أجهزة «Extra 2» بقيمة 205 جنيهات.

وسجلت أسعار أجهزة سيكو «senior» بقيمة 371 جنيهًا، وسعرت هواتف«3 more» نحو 535 جنيهًا.

وقدرت أسعار موبايلات سيكو «Topaz» نحو 965 جنيهًا، وبلغت أجهزة «mega 2» بقيمة 1075 جنيهًا.

وحددت أسعار هواتف سيكو «Mega 2 Max» نحو 1340 جنيهًا، وسعرت هواتف «infinity» بسعر 1400 جنيه.

وقدرت أجهزة تابليت سيكو «Express 3 max» بنحو 1125 جنيهًا في السوق المحلية.