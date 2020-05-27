رغم كورونا .. زيادة كميات استيراد البضائع الإستراتيجية عبر الموانئ المصرية نهاية الشهر

تستقبل الموانئ عددا من السفن العاملة في نقل السلع الاستراتيجية نهاية السهر الجاري وأول يونيه المقبل

تستقبل الموانئ المصرية كميات كبيرة من السلع الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من تداعيات أحداث فيروس كورونا، والتي تقترب من المعدلات قبل انتشار تلك الجائحة.

وأهم تلك البضائع الفحم لصالح العديد من الشركات التي تقوم باستخدامه كوقود، عبر مينائي الإسكندرية والسخنة، بالإضافة إلى القمح والسكر.

دخول 189 ألف طن فحم بمينائي الإسكندرية والسخنة

وحسب جداول إبحار عدد من الخطوط الملاحية العاملة في نشاط الصب الجاف النظيف وغير النظيف، فمن المقرر أن يستقبل ميناء الإسكندرية سفينة بحمولة 55 ألف طن تحمل فحم حجري قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أول يونيو المقبل، وذلك لصالح شركة النهضة للأسمنت ” النهضة للصناعات “.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الإسكندرية السفينة محملة بـ57 ألف طن فحم حجري أيضا قادمة من روسيا لصالح شركة أسمنت وادي النيل وذلك يوم 2 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء السخنة شحنة فحم بترولي بحمولة 77 ألف طن قادمة من جنوب افريقيا، نهاية مايو الجاري، وذلك لصالح شركة العريش للأسمنت.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت خلال الأعوام الأخيرة تحديد الموانئ التي ستقوم بتداول الفحم والتي تضم موانئ الإسكندرية والدخيلة، والسخنة والأدبية.

126 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع الغذائية عبر سفن الوطنية للملاحة

وفى السياق نفسه اسقبلت أمس الموانئ المصرية شحنات من السلع الإستراتيجية، والتي ضمت 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا عبر الشركة الوطنية للملاحة، لصالح هيئة السلع التموينية عبر ميناء سفاجا، واستقبلت ميناء الإسكندرية في 25 مايو الجاري شحنة مماثلة بحمولة 63 ألف طن عبر سفن الوطنية للملاحة قادمة من روسيا.

61 ألف طن سكر لصالح شركة المتحدة للسكر نهاية مايو

كما تستورد شركة المتحدة للسكر نهاية مايو الجاري شحنة تزن 61 ألف طن قادمة من البرازيل، والتي من المقرر أن يتم تفريغها فى ميناء السخنة.

يذكر أن معدلات الشحن والتفريغ قي الموانئ المصرية في أنشطة الصب الجاف النظيف ” سكر ، قمح ، ذرة ” ، وغير النظيف ” الفحم ، الكلينكر ، الأسمنت ” ، مقارنة مع تراجع طفيف في الحاويات والصب السائل.

كما أن وزارة النقل قررت في بداية تداعيات أزمة كورونا في مصر استمرار عمل الموانئ المصرية 24 ساعة، لإنهاء إجراءات استقبال السلع وتصدير الأخرى، فضلا عن زيادة ساعات العمل بكل من مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي والزراعي.