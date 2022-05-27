رغم قرار «حماية المستهلك».. موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «كورولا» بنسبة 29%

فى تعنت واضح وإصرار على مخالفة قوانين جهاز حماية المستهلك التى تسمح للموزعين والتجار بإضافة تجهيزات وكماليات بالمركبات المباعة للمستهلكين بشرط ألا تتجاوز قيمتها 5% عن السعر الرسمي للسيارة، قرر عدد من موزعي سيارات «تويوتا» فرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «كورولا» تحت مسمى «الأوفر برايس»، بنسب تصل إلى 29% بقيمة بلغت 125 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد «الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه قرار جهاز حماية المستهلك عن فرض عقوبات وغرامات مالية على مخالفي القرارات الخاصة بسياسات بيع المركبات التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار سيارات «تويوتا كورولا» في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات نسب الزيادة% Active 390 485 95 24.3 Comfort 425 550 125 29.4 Smart 455 575 120 26.3 القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، يولّد قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.