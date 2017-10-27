رغم قرارات ترامب.. توتال مستمرة في عملها مع إيران

رويترز قال المدير المالي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط باتريك دو لا شيفارديير، اليوم الجمعة، إن الشركة مستمرة في العمل في إيران، رغم الضبابية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني.وأبلغ دو لا شيفارديير المحللين في مكالمة هاتفية، أنه من المتوقع

رويترز

قال المدير المالي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط باتريك دو لا شيفارديير، اليوم الجمعة، إن الشركة مستمرة في العمل في إيران، رغم الضبابية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني.

وأبلغ دو لا شيفارديير المحللين في مكالمة هاتفية، أنه من المتوقع أن تتضح الرؤية في الأشهر المقبلة.

وقال إن المجموعة تمضي قدمًا في خطط للإعلان عن مناقصات لمشروعها، بحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، وأن العقد الرئيسي تجري ترسيته بداية 2018، حين يتوافر الوضوح من الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال بشأن اهتمام توتال بالعراق، قال إن الشركة لن تقبل شروطًا رفضها منافسون في حقل مجنون العراقي.