رغم فصل الشتاء.. اهتمام غير مسبوق بمعارض التسويق العقاري بالسوق السكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية زيادة غير مسبوقة من قبل المعارض العقارية

رغم دخول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، إلا أن هناك اهتماما غير مسبوق لشركات التسويق العقاري بالسوق السكندري في إقامة عدد من المعارض.

ولم تقتصر تلك المعارض على تسويق المشروعات العقارية بالسوق السكندرية في المقام الأول، بل تركزت على تسويق مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى مشروعات الساحل الشمالي.

ومن أهم المعارض التي من المقرر عقدها خلال نوفمبر الجاري معرض نيو كابيتال إكسبو، والذي يقام بمشاركة العديد من شركات المطورين العقاريين.

ومن المقرر عقد المعرض فندق سان ستيفانو السبت المقبل والذي يقتصر على تسويق مشروعات العاصمة الادارية الجديدة.

وفي نفس السياق فمن المقرر أن يتم انعقاد معرض منازل العقاري بمركز سيتي سنتر وذلك في الفترة من 19 نوفمبر وحتى 21 من نفس الشهر.

وأعلنت شركة “إكسبو ريبابلك” المنظمة للمعرض أن هذه تعد النسخة الأولى للمعرض في السوق السكندري.

وأكدت أنه سيتم عقد المعرض في كلا من الأسكندرية خلال 19 نوفمبر الجاري، وفي المنصورة خلال ديسمبر المقبل.

وأهم المشاركين في المؤتمر من المطورين العقاريين سيتي إيدج وبالم هيلز وسوديك، وأورا للتطوير العقاري، ومجموعة عامر جروب، ووتر واي، ومجموعة مصر إيطاليا.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية أول نوفمبر الجاري إطلاق معرض “سيتي سكيب ” العقاري، الذي عقد لأول مرة بالمحافظة خلال العام الجاري، تحت رعاية محافظ الإسكندرية، محمد الشريف.

وشهد المعرض الذي أقيم بأحد أهم فنادق الإسكندرية ” وسط المدينة ” إقبالا غير مسبوق منذ بدء الإعلان عن عروض العديد من الشركات، والتي تركزت في مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، علاوة على مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات بالسادس من أكتوبر.

ويعتبر المعرض من أضخم المعارض العقارية التي تقام في جميع الدول العربية ويوفر متطلبات العملاء أو المستثمرين بأفضل سعر و بأفضل خدمات وبأنظمة للسداد مميزة جداً، كما يتيح المعرض التعرف على كل ما يخص السوق العقاري وما هي الشركات التي تتميز بالسعر وأكبر الشركات لها سابقة أعمال ضخمة.

ويضم معرض سيتي سكيب العقاري عددا من المشروعات للعديد من الشركات على رأسها شركة بالم هيلز بالساحل الشمالي، وسوديك، كما يضم بداخلة أكبر شركات للتطوير العقاري داخل مصر، ويتم تنظيم المعرض شركة تابعة لدولة دبي الشقيقة لتوفير فرصة للاستثمار مضمون وسكن راقي متميز بأفضل أنظمة للسداد وسعر المتر.

وتتزامن إطلاق تلك المعارض مع عودة ملامح الحياة إلى واقعها الجديد واستئناف الأعمال في مصر، وينسجم مع المتغيرات التي فرضتها فترة الجائحة والتي برزت من خلالها الحاجة لمساحات أكبر وأكثر أريحية ومرونة في الوحدات العقارية السكنية.

كما تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من قبل المستمثرين والراغبين في شراء منازل جديدة في استكشاف الفرص التي يوفرها القطاع العقاري المصري، وهو ما يرسخ مكانة المعرض كوجهة مثالية وفرت على مدى أكثر من عشرة سنوات أفضل وأحدث حلول الاستثمار في القطاع العقاري وساعدت الباحثين عن العقارات في شراء منازل أحلامهم.