رغم عودة "ميرسك".. "هاباج لويد" ترفض مسار البحر الأحمر: "خطير للغاية"

أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية، خامس أكبر شركة شحن حاويات في العالم، رفضها استئناف تسيير رحلاتها عبر البحر الأحمر بسبب الوضع “الخطير للغاية” بعد أيام من إعلان “ميرسك” العودة.

وقال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الشركة الألمانية لا تزال تعتبر الوضع خطيرًا للغاية بحيث لا يمكن المرور عبر قناة السويس، مضيفًا أنها ستواصل تغيير مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح.

وقال المتحدث: “نحن نقيم الوضع باستمرار ونخطط للمراجعة التالية يوم الجمعة”.

من جهتها، قالت شركة ميرسك الدنماركية، ثاني اكبر شركة شحن حاويات في العالم، اليوم، إنها حددت مواعيد لعشرات من سفن الحاويات للسفر عبر قناة السويس والبحر الأحمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وكانت أكبر شركات الشحن في العالم، قد توقفت عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وانخفض سعر سهم ميرسك 5% بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، وتراجعت أيضا أسهم شركات الشحن الأخرى، بما في ذلك سهم هاباج لويد الذي انخفض 6% ومجموعة ناقلات النفط “فرونت لاين” التي تراجعت 5.3% وخدمة شحن السيارات هوج أوتولاينرز التي تراجعت 3%.

وقالت ميرسك في 24 ديسمبر إنها تستعد للعودة إلى البحر الأحمر، في حين قالت شركة CMA CGM الفرنسية ثالث أكبر شحن حاويات في العالم، إنها ستزيد عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس.

ومن بين السفن المدرجة في تقرير ميرسك الاستشاري للعملاء يوم الأربعاء، كانت السفينة مارين ميرسك، التي غادرت طنجة في 24