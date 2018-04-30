رغم عدم تسليمها.. زيادات جديدة فى أسعار جيلى إيمجراند 7

أحمد شوقىارتفعت أسعار السيارة الصينية جيلى إيمجراند 7 فى السوق المحلية اعتبارًا من اليوم بواقع 4 آلاف جنيه؛ لتصل أسعارها إلى 187 ألف جنيه مقابل 183 ألفا حاليا بنسبة ارتفاع 2.2%.ووفقًا لأحد موزعى جيلى؛ فإن الزيادات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الغد وفق التعليمات الصادرة منذ قليل عن وكيل جيل

أحمد شوقى

ارتفعت أسعار السيارة الصينية جيلى إيمجراند 7 فى السوق المحلية اعتبارًا من اليوم بواقع 4 آلاف جنيه؛ لتصل أسعارها إلى 187 ألف جنيه مقابل 183 ألفا حاليا بنسبة ارتفاع 2.2%.

ووفقًا لأحد موزعى جيلى؛ فإن الزيادات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من الغد وفق التعليمات الصادرة منذ قليل عن وكيل جيلي- شركة جي بي أوتو غبور.

وأشار الموزع إلى أن الأسعار الجديدة للسيارة الصينية تعد مرتفعة بشكل كبير وستؤدي لركود المبيعات بعد أن اقتربت الأسعار من طرازات أخرى؛ يفضلها العملاء خاصة بهيونداي وشيفروليه ونيسان.

وأوضح الموزع أن السيارة شهدت عدة زيادات فى الأسعار خلال الفترة الماضية؛ مضيفًا أن الوكيل لم يقم بتوريد حصص الموزعين منذ نوفمبر 2017 وحتى الآن باستثناء عدد محدود من السيارات؛ كان يتم توريده لبعض الموزعين.

وأشار إلى أن المستفيد من هذه الزيادات في ظل عدم توريد السيارة؛ هم الموزعون الذين قاموا خلال 2017 بتخزين كميات كبيرة لديهم من جيلي إيمجراند 7، حيث سيسفيدون بفارق السعر؛ دون تحمل تكاليف إضافية.

ولفت الموزع إلى أن الوكيل وعد بتسليم دفعات جديدة من جيلى إيمجراند 7 خلال الشهر المقبل؛ حيث سيتم الاستعلام من شبكة الموزعين عن احتياجاتهم ليتم تدبيرها عن طريق خطوط إنتاج غبور أوتو.

ووفق تقارير مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ لم تتجاوز مبيعات جيلي إيمجراند 7 خلال يناير وفبراير الماضيين سيارتين فقط؛ بواقع سيارة في كل شهر. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات السيارة خلال نفس الفترة من 2017 104 سيارات موزعة بواقع 102 سيارة في يناير وسيارتين فقط في فبراير؛ وبذلك يصل التراجع في مبيعات جيلي إيمجراند 7 خلال شهرين إلى 102 سيارة بنسبة انخفاض تقارب 98%.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لجيلي إمجراند 7 بلغت 2700 سيارة خلال 2017.