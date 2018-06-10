رغم ضعف أحجام التداول.. النعيم توضح سبب دعم تحركات البورصة

أسماء السيدأرجعت بحوث النعيم ارتدادة البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة – اﻷحد- أولى جلسات اﻷسبوع الجاري بدعم من أخبار تعيين الحكومة الجديدة وهو ما جعل المؤشرات ترتد ﻷعلى رغم ضعف أحجام التداول . وتوقعت أن يصعد المؤشر الرئيسي صوب 16400 نقطة ثم 16735 نقطة، وحددت مستوى وقف الخسائر عند 15785 نقط

أسماء السيد

أرجعت بحوث النعيم ارتدادة البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة – اﻷحد- أولى جلسات اﻷسبوع الجاري بدعم من أخبار تعيين الحكومة الجديدة وهو ما جعل المؤشرات ترتد ﻷعلى رغم ضعف أحجام التداول .

وتوقعت أن يصعد المؤشر الرئيسي صوب 16400 نقطة ثم 16735 نقطة، وحددت مستوى وقف الخسائر عند 15785 نقطة، ناصحة المتعاملين ببدء تكوين مراكز جديدة .

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت النعيم في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلي مستوى الدعم 829 نقطة وهو ما يرجح من احتمالات التراجع نحو مستوى 795 كمستهدف أول ثم نطاق 750 – 765 نقطة كمستهدف ثان، ناصحة المتعاملين بانتظار إشارة شراء جديدة.

وأنهت البورصة تعاملات اﻷحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1% عند 16142 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.78% عند 800 نقطة، إضافة إلي صعود متساوي اﻷوزان 1.3% عند 2695 نقطة ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.95% عند 2057 نقطة .