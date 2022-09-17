رغم صعوده.. الذهب يتلقى أكبر خسارة أسبوعية في شهر

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الجمعة مع توقف صعود العملة الأمريكية “الدولار”، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي”، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1808 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى “بلو لاين فيوتشرز” في شيكاجو :”شاهدنا الدولار يتحول إلى الهبوط … وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.

ولا يزال الذهب منخفضا بنحو 2.5% حتى الآن هذا الأسبوع، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ أبريل من العام 2020.

وقال ستريبل إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة في الولايات المتحدة بعد أحدث بيانات اقتصادية “ولم يُنظر إليه حتى كملاذ آمن”.

وحصل المعدن النفيس على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل استقراره، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 19.39 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2% إلى 902.50 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.1% إلى 2112.30 دولار.