رغم سوء حالة الطقس.. ميناء الإسكندرية يستقبل 22 سفينة خلال 48 ساعة

على الرغم من سوء الأحوال الجوية إلا أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية شهدت نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 255 ألف طن تقريبا.

كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد 1468 حاوية مكافئة؛

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 22 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية و الدخيلة فقد بلغت 49 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

كما استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تمام السادسة من صباح اليوم السفينة السياحية MEIN SCHIFF.6 مالية الجنسية والتي تحمل أكثر من 1500 من السائحين وأفراد الطاقم ، ومن المقرر مغادرة السفينة مساء اليوم متجهة إلى اليونان.

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.