رغم سوء الأحوال الجوية ..استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

أكد أحمد بريقع المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية، فلم يتم غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك في ضؤ التطورات والمشروعات التي تمت بالميناء مؤخرا.

وأضاف في تصريحات لـ” المال” أن هيئة ميناء الإسكندرية تشهد انخفاضا في معدلات غلق البوغاز أمام السفن المترددة عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك مقارنة بما كان يتم الأعوام السابقة.

وحسب بيانات ميناء الإسكندرية، فقد شهدت خلال فبراير الماضي ” ذروة ارتفاع موج البحر ” تحسنا في غلق البوغاز مع سؤ حالة الجو، حيث كان الاغلاق خلال فبراير من العام الماضي 2022 شهد لعدد 121 ساعة، بينما لم يتم غلقه في فبراير الماضي 2023 سوى 7 ساعات فقط.

وكانت قد شهدت عددا من الموانئ اليوم ” الاربعاء ” بعض الاغلاق بسبب ارتفاع موج البحر، حيث أعلنت ميناء البرلس توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الأربعاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

وفي نفس السياق انتظمت حركة الملاحة أيضا ” اليوم ” بميناء دمياط، حيث تم استقبال شحنة من الذرة الواردة من أوكرانيا لصالح شركة اليسر للاستيراد بواقع 25 ألف طن.

كما استقبلت الميناء شحنة من الذرة الواردة من روسيا بواصع 2400 طن لصالح شركة الطباخ لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، فيما استقبلت ميناء دمياط اليوم ” الاربعاء ” شحنة من الذرة بواقع 5.9 ألف طن الواردة من اوكرانيا لصالح شركة اليسر للاستيراد.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الخميس ” شحنة من الذرة بواقع 4000 طن لصالح شركة المجد لتنمية الثروة الداجنة والواردة من اوكرانيا، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الاوكراني لصالح شركة كوفكو اجري ايجيبت تريدنج ليمتد بواقع 32 ألف طن.

كما تستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الخميس ” أيضا شحنة من الذرة بواقع 2583 طن لصالح الشركة العربية لتصنيع الاعلاف، كما تستقبل ميناء دمياط شحنة من الذرة البرازيلي لصالح شركة فيتيرا اجريكلتشر ايجيبت للاستيراد والتصدير بواقع 68.5 ألف طن .

كما تستقبل ميناء دمياط غدا ” الخميس ” شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 42 ألف طن، بالاضافة الى شحنة من الذرة لصالح شركة الواحه للاعلاف بواقع 32 ألف طن.

وكشفت بيانات وزراة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل صادرات الحبوب من البلاد منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن حوالي 39.2 مليون طن.

وشمل حجم الصادرات الإجمالي منذ بداية الموسم الحالي في يوليو 2022 وحتى اليوم، نحو 13.5 مليون طن من القمح و23 مليون طنًا من الذرة وحوالي 2.32 مليون طن من الشعير، فيما بلغ حجم الشحنات الإجمالية منذ بداية أبريل الجاري 1.19 مليون طن.

وأوضحت وزارة الزراعة الاوكرانية أنها صدّرت 45.3 مليون طن من الحبوب حتى 15 أبريل 2022.

وقالت الحكومة الأوكرانية، في وقت سابق، إن البلاد يمكنها حصاد 44.3 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 16.6 مليون طن من القمح خلال عام 2023، وأفاد مسؤولو الزراعة أن كييف قد تصدر 15.6 مليون طن أخرى من الحبوب في الربع من أبريل إلى يونيو، مما سيرفع صادرات هذا الموسم إلى ما يقرب من 53 مليون طن.