رغم زيادته 100%.. الفلاحون يرفضون سعر توريد الذرة للحكومة

واصل: سنبيعه لمصانع الأعلاف .. ولن نقبل بأقل من 4 آلاف جنيه للطن أحمد اللاهونى رفضت نقابة الفلاحين السعر الذي أعلنه عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لتوريد محصول الذرة الصفراء رغم زياته بنحو 100% مقارنة بالعام الماضى. وأعلن وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار اليوم، عن

واصل: سنبيعه لمصانع الأعلاف .. ولن نقبل بأقل من 4 آلاف جنيه للطن

أحمد اللاهونى



رفضت نقابة الفلاحين السعر الذي أعلنه عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لتوريد محصول الذرة الصفراء رغم زياته بنحو 100% مقارنة بالعام الماضى.

وأعلن وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار اليوم، عن تكليف بنك التنمية الزراعي لشراء محصول الذرة الصفراء من المزارعين بأسعار تتراوح بين 3200 و3400 جنيه للطن، بدلا من 1600 و1700. في العام الماضي.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن السعر الذى أعلن عنه الوزير “غير عادل نهائيًا”، خاصة بعد الزيادات المتكررة التى أصابت أسعار المحروقات والأسمدة بعد تعويم الجنيه، وهو ما سيجبر الفلاحين على عدم توريد المحصول للحكومة والامتناع عن زراعته فى المواسم المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ “المال”، أن الفلاحين سيلجأون إلى بيع “الذرة” لمصانع الأعلاف، لافتًا إلى أن النقابة ستطلب اجتماعا مع لجنة الزراعة بمجلس النواب لإلزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين بسعر لا يقل عن 4000 جنيه للطن.