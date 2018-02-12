رغم زيادة أسعار الفائدة.. شركات التمويل العقاري تسجل نموًا خلال 2017

محمود زكيشهد قطاع التمويل العقاري خلال عام 2017 زيادة في حجم تمويلات الشركات بنسبة تقدر بحوالي 33%، مقارنة بعام 2016 وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.وسجل حجم التمويل خلال 12 شهرًا قيمة 1.517 مليار دولار في حين سجل عام إجمالي التمويلات في 2016 قيمة 1.137 مليار جنيه، ورغم اتخاذ ال

محمود زكي



شهد قطاع التمويل العقاري خلال عام 2017 زيادة في حجم تمويلات الشركات بنسبة تقدر بحوالي 33%، مقارنة بعام 2016 وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.

وسجل حجم التمويل خلال 12 شهرًا قيمة 1.517 مليار دولار في حين سجل عام إجمالي التمويلات في 2016 قيمة 1.137 مليار جنيه، ورغم اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع الفائدة مرتين فإن القطاع واصل الزيادة في تمويلاته.

وقد أكد عدد من خبراء القطاع أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ساعدت شركات التمويل العقاري على زيادة حجم التمويلات خلال عام 2017، إضافة إلى دخول برامج تمويلية جديدة للشركات مثل المرابحة والإيجاره وهو ما ساعد القطاع على ضخ مزيد من التمويلات وسط توقعات بزيادة النمو في العام الحالي.



وكشف التقرير أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغت حوالي 380 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بعام 2016، إضافة إلى أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية 2017 بلغ 8.5 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه عن نفس الفترة من 2016.

وأوضح التقرير أن هناك زيادة في أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى نهاية 2017، بنسبة 18% وبقيمة تصل إلى 560 مليون جنيه، مقارنة بعام 2016.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات 3.56 مليار جنيه، وذلك بداية من النشاط وحتى 2017 الماضي، بينما سجلت الأرصدة في نهاية عام 2016 ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 3 مليارات جنيه.

وأشار التقرير أن هناك زيادة في حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 12% وذلك في الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017 وذلك مقارنة بنفس المدة من العام 2016.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية ديسمبر بلغ حوالي 153 مليون جنيه مقابل 132 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى شهر ديسمبر من عام 2017 بلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 1.05بنهاية ديسمبر 2016.

بينما أرتفع عدد العقود الجديدة للمستثمرين إلى 3022 مستثمرا جديدا من أول العام وحتى نهاية ديسمبر 2017 وذلك مقابل 2632 عقد في نفس المدة من العام 2016 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 15% ليصل إجمالي العقود من بداية النشاط إلى نهاية 2017 حوالي 45 ألف عقد واستحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 وذلك بنسبة بلغت حوالي 51.5% في حين بلغت النسبة بنهاية 2016 حوال 61.1%.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 780 مليون جنيه في 2017 مقابل 694.8 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام 2016.



بينما ارتفعت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 حيث بلغت حجم التمويلات 441.6 مليون جنيه مقابل 674.6 خلال العام 2016.



وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن اجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق في 12شهر من يناير إلى ديسمبر في العام 2017 بلغت حوالي 61.7 مليون جنيه قابل 400 ألف جنيه في الفترة ذاتها من العام 2016 .

وأكد التقرير أن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة منذ بداية النشاط وحتى نهاية 2017 قيمة 2.109 مليار جنيه مقابل 2.053 مليار جنيه نهاية 2016 إضافة إلى إضافة 4 شركات تقييم عقاري خلال عام 2017 ولم يتم تسجيل أي عدد من وسطاء التمويل العقاري والبالغ عددهم 214 وسيط.

