«رغم زواجها بآخر».. كشف سيدة استولت على معاش زوجها المتوفي 17 عامًا

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على سيدة استولت على أموال من هيئة التأمين الاجتماعي دون وجه حق، بعدما صرفت معاش زوجها المتوفي لمدة 17 عامًا، رغم زواجها من آخر في محافظة سوهاج.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من محام لإحدى هيئات التأمين الاجتماعي بمحافظة سوهاج، يفيد باستيلاء سيدة على أموال إحدى هيئات التأمين الاجتماعي، بدون وجه حق، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، واستمرار المذكورة في صرف معاش زوجها المتوفي منذ عام 2005، بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك، وهو الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية -دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.