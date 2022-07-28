رغم خطط تحولها للكهربائية .. «جنرال موتورز» لم تستقر بعد على موعد وقف إنتاج «التقليدية»

وضعت جنرال موتورز -مع التحول إلى السيارات الكهربائية- بعض الأهداف الخاصة بها، فلن يقتصر الأمر على استثمار 35 مليار دولار فى تطوير السيارات الكهربائية والذاتية حتى عام 2025، ولكنها تخطط للحصول على مجموعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2035، حسبما ذكر موقع كارسكروبس المتخصص فى السيارات.

وعلى الرغم من ذلك، يشير تقرير إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لوقف إنتاج مركبات الاحتراق الداخلى لبعض العلامات التجارية.

ويقول التقرير إن شفروليه وجى إم سى من المحتمل أن يكونا آخر العلامات التجارية لجنرال موتورز ذات مركبات الاحتراق الداخلى.

وقالت ستيفانى برينلى، محللة السيارات فى S&P Global Mobility: “تلعب جى إم سى وشيفروليه دورًا رئيسيًّا فى السوق، وستعتمد وتيرة تبنى المستهلك على تجربة العملاء وتعليمهم وتعلمهم واتخاذهم قرار التحول”.

والتزمت الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز مارى بارا بطرح 30 سيارة كهربائية للبيع على مستوى العالم بحلول عام 2026.

وبحلول عام 2030، من المقرر ألا يكون لدى كاديلاك وبويك سوى السيارات الكهربائية المعروضة للعملاء.

وبحلول عام 2026، ستكون السيارة الوحيدة التى تعمل بالبنزين فى تشكيلة كاديلاك هى إسكاليد إذا تمكنت جنرال موتورز من البقاء على المسار الصحيح.

وأطلقت شركة برايت دروب التابعة لجنرال موتورز سيارتها الكهربائية Zevo 600، ومن المقرر أن تسلم أول 400 وحدة منها فى عام 2023، كما تدخل الشركة مرحلة الاختبار لمركبتها الذاتية Cruise، والتى تأمل أيضًا فى إطلاقها العام المقبل.

وبحلول عام 2027، تأمل جنرال موتورز أن تكون أطلقت سيارة كروس أوفر منخفضة التكلفة التى يتم تطويرها حاليًّا بالاشتراك مع هوندا، لكن جى إم سى وشيفروليه ستستمران فى تقديم مركبات الاحتراق الداخلى، طالما تراه جنرال موتورز مناسبًا.

وهذا أمر منطقى بالنظر إلى أن بعض العملاء قد لا يتمتعون بنفس إمكانية الشحن أو أسلوب حياة يتوافق مع السيارات الكهربائية.

وسيكون الأمر بمثابة صدمة عندما تسقط كورفيت أخيرًا أى نوع من مركبات محركات الاحتراق، فى حين أن الإصدار الهجين الجديد قد بدأ بالفعل مرحلة الاختبار.

يذكر أن شركة جنرال موتورزتعتزم زيادة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية وسيارات كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات هذا العام بأكثر من 6 أضعاف الإنتاج المخطط له مسبقًا.

وفى تصريحات سابقة، قالت الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز، إن شركة صناعة السيارات تعتزم تسريع إنتاج السيارات الكهربائية، بهدف تقديم 400 ألف مركبة كهربائية فى أمريكا الشمالية خلال عامى 2022 و2023، ولم تذكر تفاصيل حول مدى سرعة نمو معدلات الإنتاج.

وتشير التفاصيل الجديدة التى تمت مشاركتها مع الموردين إلى أن جنرال موتورز تعتزم زيادة إنتاج شاحناتها الكهربائية وسيارة كاديلاك SUV الجديدة التى تعمل بالبطارية إلى إجمالى 46000 مركبة هذا العام، ارتفاعًا من خطة سابقة لبناء 7000 فقط من هذه المركبات فى 2022، يحسب وكالة «رويترز».