رغم خسارته من جرين بافلوز..المصرى يتأهل لدور الـ 32 للكونفدرالية

على المصرى تأهل فريق الكرة بالنادى المصرى، لدور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، رغم خسارته من مضيفه جرين بافلوز الزامبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "نوكولوما" بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إياب الدور التمهيدى للمسابقة. وأستفاد الفريق البورسعيدى من ال

على المصرى

تأهل فريق الكرة بالنادى المصرى، لدور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”، رغم خسارته من مضيفه جرين بافلوز الزامبى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “نوكولوما” بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إياب الدور التمهيدى للمسابقة.

وأستفاد الفريق البورسعيدى من الفوز الكبير الذى حققه فى لقاء الذهاب، الذى اقيم على ستاد بورسعيد برباعية نظيفة، ليصعد لدور الـ 32 من البطولة، بنتيجة 5_2 فى مجموع لقاءى الذهاب والإياب.

تقدم أصحاب الأرض والجمهور، فى الدقيقة 11 من إنطلاقة اللقاء، عن طريق مايك كاتيبا، لكن المصرى عاد سريعا للمباراة، عبر هدافه أحمد جمعه، الذى سجل هدف التعادل فى الدقيقة 15 من الشوط الأول، الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، ‏وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق سجل ستيفن كابامبا الهدف الثاني لجرين بافالوز، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض وتأهل الضيوف.

وسيواجه المصرى فى دور الـ 32 للكونفدرالية، المتأهل من فريقى سيمبا التنزاني وجوندار موري ناسيونال الجيبوتي، علما بأن الفريق التنزانى فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، فيما سيتقابلا مساء اليوم الثلاثاء، فى لقاء الإياب.