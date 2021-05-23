رغم خسارته لقب الليجا.. ريال مدريد أغلى علامة تجارية بين أندية كرة القدم (فيديو)

تراجع ترتيب ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح من المركز الرابع إلى السادس

حصد نادي ريال مدريد لقب أغلى علامة تجارية بين أندية كرة القدم فى مستهل العام الحالى للعام الثالث على التوالي، على الرغم من خسارته لقب الدوري الإسباني «الليجا»، السبت الماضي، لصالح نادي أتلتيكو مريد، والذى توج باللقب للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعد فوزه على بلد الوليد بهدفين لهدف واحد، برصيد 86 نقطة، فيما حصل النادي الملكى على المركز الثاني برصيد بلغ 84 نقطة.

وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ «نادي ريال مرديد» فى مستهل عام 2021 ما يقرب من 1.49 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي والتى بلغت 1.57 مليار دولار، بتراجع بلغ 4.6%، وذلك وفقًا لتقييم مؤسسة براند فاينانس المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية.

الجراف التفاعلي التالي يوضح تطور قيمة العلامة التجارية لنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2006 وحتى بداية 2021.

قال تقرير نشر على الموقع الرسمي لمؤسسة براند فاينانس إن فيروس كورونا تسبب فى خسارة أكبر 50 نادي فى العالم 6% من قيمة علاماتهم التجارية. لاعبو ريال مدريد

وتراجعت قيمة العلامة التجارية الإجمالية لأكبر 50 نادي كرة قدم مستهل العام الحالى إلى 20.3 مليار دولار، مقارنة بقيمتهم فى 2020، والتى بلغت 21.6 مليار دولار.

الجراف التفاعلي التالى يشير إلى تطور القيمة الإجمالية لأغلى 50 علامة تجارية بين أندية كرة القدم فى الفترة من 2010 حتى 2021.

وأرجعت مؤسسة براند فاينانس سبب التراجع إلى ضعف الإيرادات مع تفشى الوباء فى جميع انحاء العالم خلال موسم 2021-2020.

وتتكهن المؤسسة بتحسن تقييم العلامات التجارية لأندية كرة القدم خلال موسم 2022-2021 مع إعادة فتج الأبواب أمام المشجعين وتحسن الإيرادات.

ومع تربع نادي ريال مدير على صدارة الأندية الأعلى علامة تجارية، جاءت برشلونة فى المركز الثاني بقيمة 1.49 مليار دولار.

وتراجعت قيمة العلامة التجارية لنادي برشلونة هذا العام بنسبة 4.5%، مقارنة بقيمتها خلال 2020 والتى بلغت 1.56 مليار دولار أمريكي.

مانشستر يونايتد يستقر بالمركز الثالث

استقر ترتيب نادي مانشستر يونايتد فى المركز الثالث فى قائمة الأندية الأغلى علامة تجارية رغم تراجع تقييمه بنسبة 9%، لتهبط إلى 1.33 مليار دولار.

وصعد ترتيب نادي مانشتر سيتي هذا العام من المركز الخامس إلى الرابع مع زيادة قيمة علامته التجارية 6%، لتسجل 1.31 مليار دولار.

كما ارتفع ترتيب نادي بايرن ميونخ من المركز السادس إلى المركز الخامس فى القائمة مع زيادة قيمة علامتة التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 1.25 مليار دولار.

قيمة ليفربول تتراجع 18%

أشار تقرير براند فاينانس إلى تراجع قيمة العلامة التجارية لـ «نادي ليفربول» والمحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، ليهبط من المركز الرابع إلى السادس. محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول ينافس على الفوز ب”الحذاء الذهبي” ضد هارى كين

وتراجع تقييم العلامة التجارية لنادي ليفربول الإنجليزي بنسبة تصل إلى 18% هذا العام، لتصل إلى 1.14 مليار دولار.

وستقر نادي باريس سان جيرمان على المركز السابع فى القائمة بعد أن بلغت قيمة علامته التجارية 1.04 مليار دولار، بتراجع 3%.

كما ثبت ترتيب نادي تشيلسى فى المركز الثامن فى القائمة بعد تراجع قيمة علامتة التجارية إلى 904 مليون دولار، بهبوط قدرت نسبته بـ 14%.

وحصد نادي توتنهام المركز التاسع بقيمة 849 مليون دولار، أما المركز العاش فجاء من نصيب نادي ارسنال بقيمة 792 مليون دولار.

الأندية الإنجليزية الأعلى مشاركة

أشار تقرير براند فاينانس إلى أن الأندية الإنجليزية جاءت الأعلى مشاركة فى قائمة أغلى 50 علامة تجارية بين أندية كرة القدم.

وبلغ إجمالى عدد أندية كرة القدم الانجليزية المشاركة فى القائمة 18 ناديًا، بقيمة إجمالية بلغت 73.9 مليار يورو.

وجاءت الأندية الأسبانية فى المركز الثاني بمشاركتها بـ 7 أندية، بقيمة إجمالية بلغت 35.1 مليار يورو، مع العلم أن ريال مدريد يحتفظ بصدارة الأعلى قيمة. ريال مدريد

وتمكنت الأندية الألمانية من الحصول على المركز الثالث بعد أن شاركت بـ 12 ناديًا فى القائمة، بإجمالى 32.7 مليار يورو.

أما المركز الرابع فجاء لصالح الإيطالية بإجمالى 6 أندية، حيق قدرت إجمالى قيمة علاماتهم التجارية 14.5 مليار يورو.

وفي المركز الخامس جاءت الأندية الفرنسية بعد مشاركتها بـ 3 أندية ضمن قائمة 50 نادي الأعلى قيمة علامة تجارية، بإجمالى 11.5 مليار يورو.

واكتفت باقي العالم بمشاركة 4 أندية فقط، بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 500 مليون يورو.