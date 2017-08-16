رغم خسارة الكأس.. صرف مكافأة إجادة للاعبى المصرى

على المصرى: قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة إجادة قدرها 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، الذين خاضوا مباراة نهائي كأس مصر، أمس الثلاثاء، أمام النادى الأهلى، بملعب الجيش ببرج العرب، وذلك رغم خسارتهم المباراة بهدفين مقابل هدف، وامتدت المباراة حتى ال



على المصرى:

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة إجادة قدرها 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، الذين خاضوا مباراة نهائي كأس مصر، أمس الثلاثاء، أمام النادى الأهلى، بملعب الجيش ببرج العرب، وذلك رغم خسارتهم المباراة بهدفين مقابل هدف، وامتدت المباراة حتى الشوط الإضافى الثانى.



يأتي القرار عرفاناً من مجلس الإدارة، بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون على مدار مباريات بطولة الكأس بصفة عامة، وخلال المباراة النهائية أمام الأهلي بصفة خاصة، والتي كان خلالها الفريق قاب قوسين أو أدنى من حصد لقب البطولة، لولا عدم التوفيق الذي صادف الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

