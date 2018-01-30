رغم حكم الاقتصادية.. المصرية تفلت من سداد 140 مليون دولار لاتصالات‎

المال – خاص نجت المصرية للاتصالات من سداد 140 مليون دولار لصالح اتصالات مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا أسعار الترابط الدولى، وذلك بعد تسوية الخلاف وديًا بين الشركتين منذ أيام.وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت اليوم بإلزام المصرية للاتصالات بسداد المبلغ، إلا أن الشركتين وقعتا منذ أي

المال – خاص

نجت المصرية للاتصالات من سداد 140 مليون دولار لصالح اتصالات مصر فى القضية المعروفة إعلاميًا أسعار الترابط الدولى، وذلك بعد تسوية الخلاف وديًا بين الشركتين منذ أيام.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت اليوم بإلزام المصرية للاتصالات بسداد المبلغ، إلا أن الشركتين وقعتا منذ أيام اتفاقية تسوية تقوم بموجبها الأولى بسداد 48 مليون دولار لاتصالات، وهو الأمر الذى تم فعليًا بناء على محضر استلام.

يعتبر حكم اليوم بذلك مجرد تحصيل حاصل، حيث قامت الشركتان بحل الأزمة وديًا فيما بينهما قبل النطق بالحكم النهائى.

وتشمل مدة التسوية الفترة من بداية التعامل فى مايو 2007، وقت انطلاق شركة اتصالات مصر، حتى 13 يونيو 2017.

ودخلت «المصرية» فى نزاع سابق مع شركات المحمول، بعدما قررت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال عام 2008، تحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة من المصرية للاتصالات (الهاتف الأرضى) إلى المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة، على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة، من «المحمول» إلى الهاتف الأرضى، وهو ما رفضته المحمول ودفعها لتحريك دعوى منظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإدارى.