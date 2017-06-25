رغم جولات الوزير .. قطار بلا تكييف يثير سخط الركاب

المال - خاص أثار تعطل التكييف في قطار 921 الذي انطلق من القاهرة إلى الإسكندرية منذ نحو ساعة، سخطا بين الركاب، لا سيما في ظل وجود أطفال ومسنين في عرباته، وتفاقم الوضع بسبب الازدحام الشديد الذي يتزامن مع كل عيد .ويأتي تعطل القطار الذي يفترض أنه مكيف ويتم تحصيل مقابل هذه الخدمة في تذكرته، رغم

المال – خاص

أثار تعطل التكييف في قطار 921 الذي انطلق من القاهرة إلى الإسكندرية منذ نحو ساعة، سخطا بين الركاب، لا سيما في ظل وجود أطفال ومسنين في عرباته، وتفاقم الوضع بسبب الازدحام الشديد الذي يتزامن مع كل عيد .

ويأتي تعطل القطار الذي يفترض أنه مكيف ويتم تحصيل مقابل هذه الخدمة في تذكرته، رغم تصريحات هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، بأن وزراته تستعد للعيد منذ ثلاثة أسابيع، ورغم الجولة التي قام بها الوزير نفسه للاطمئنان على انتظام الحركة والخدمات.

ويقول أحد ركاب القطار إن عطل التكييف تم اكتشافه قبل انطلاق الرحلة، لكن المسئولين تعهدوا بحلها عبر فنيين متواجدين في القطار، وهو الوعد الذي تجاهلوه تماما بعد انطلاق الرحلة.

وطالب الركاب بحل المشكلة أو إلزام هيئة السكة الحديد برد قيمة الخدمة حال استمرار الوضع.