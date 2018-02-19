رغم تهديدات الوكيل.. 30 ألف جنيه أوفر برايس زوتي T600

IFG: لا علاقة لنا بممارسات التجار المخالفين أحمد شوقي رغم التهديدات الصادرة عن شركة IFG للتجارة، وكيل زوتي، بشطب الموزعين الذين يثبت تورطهم في تحصيل مبالغ إضافية من العملاء "أوفر برايس"، ذكرت مصادر بسوق السيارات أن السيارة زوتي T600 ما زالت تُباع حتى الآن بأعلى من سعرها الرسمي بنحو 30 الف ج

IFG: لا علاقة لنا بممارسات التجار المخالفين









أحمد شوقي

رغم التهديدات الصادرة عن شركة IFG للتجارة، وكيل زوتي، بشطب الموزعين الذين يثبت تورطهم في تحصيل مبالغ إضافية من العملاء “أوفر برايس”، ذكرت مصادر بسوق السيارات أن السيارة زوتي T600 ما زالت تُباع حتى الآن بأعلى من سعرها الرسمي بنحو 30 الف جنيه.

وكان وكيل زوتي قد ذكر، نهاية يناير الماضي، أنه سيتم تعقب شاسيهات السيارات التي يتم الإبلاغ عن بيعها بأعلى من سعرها الرسمي، وأنه لن يتم تسليم أوراق السيارة، وسيتم إقصاء الموزعين المتورطين في تحصيل الأوفر برايس.

لكن أحد موزعي السيارات ذكر، لـ”المال”، أن السيارة زوتي T600 تباع حاليًّا بأعلى من السعر الرسمي بـ30 ألف جنيه؛ مضيفًا أن السبب وراء هذه الظاهرة عدم توفر السيارة بالسوق حيث تصل فترة انتظارها لنحو 3 أشهر.

وأشار إلى أن الوكيل لم يطرح سوى عدد محدود من السيارة، في ظل ارتفاع الطلب عليها، مما يضطر العملاء للاستجابة لمطالب التجار بدفع مبالغ إضافية للحصول عليها.

وأضاف أن وكيل زوتي نجح في تسويق السيارة بشكل جيد خلال الشهور الماضية، مما خلق إقبالًا ملحوظًا عليها، معتبرًا أن الحملة التسويقية لـ”زوتي” تعتبر من أنجح الحملات في السوق المحلية.

ولفت إلى أن الوكيل نفسه يتعاقد مع الموزعين بنظام الحجز، حيث يتم سداد قيمة السيارات عبر 3 دفعات.

وأوضح محمد جمال الدين، مدير عام مجموعة IFG للتجارة، أن سياسة التوكيل تقوم على دعم سعر السيارة لصالح المستهلكين، بناءً على توجيهات من الشركة الأم، ومن ثم تعمل الشركة على وصول هذا الدعم إلى المستهلك المصري من خلال البيع عبر القنوات الشرعية المتمثلة في شبكة الموزعين.

لكنه أشار إلى أنه لا علاقة للشركة بممارسات التجار الذين يقومون بحجز السيارة كعملاء ثم يتسلمونها ويعيدون بيعها للعملاء بأعلى من سعرها الرسمي، مضيفًا أن الأوفر برايس يتم تحصيله على كل السيارات الخاصة بالعلامات التجارية المختلفة في السوق المحلية.