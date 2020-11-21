رغم تقلبات الطقس .. الموانئ المصرية تتداول 905 آلاف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

حققت الموانئ المصرية طفرة في حجم البضائع المتداولة من الصب الجاف النظيف (قمح ، ذرة) والصب الجاف غير النظيف (الفحم)، رغم زيادة تقلبات الطقس خلال الأسبوع الماضي.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” فقد وصل حجم المتداول من تلك البضائع إلى قرابة 905 آلاف طن خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال موانئ الإسكندرية، والدخيلة والتي تصدرت الموانئ المصرية في هذا الشأن، ودمياط وسفاجا.

ووصل حجم السفن التي تقوم بنقل القمح إلى 12 سفينة من عدة دول، كانت أهمها روسيا وأوكرانيا، والبرازيل، بكميات من القمح بلغت 450.5 ألف طن.

وكانت أهم الجهات المستوردة الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المكرونة، وشركة حورس للتجارة، وشركة البستان للمطاحن.

وبلغ حجم السفن التي تنقل الذرة الى قرابة 9 سفن من روسيا وأكرانيا والأرجنتين وذلك عبر ميناء دمياط فقط، وبكميات بلغت 314 ألف طن، وذلك لصالح شركات كايرو ثري ايه ، وفينوس انترناشونال، علاوة على شركة استرا ليمتد.

كما استقبلت ميناء الدخيلة 55 ألف طن من الفحم الحجري والمستورد من المملكة المتحدة لصالح شركة بني سويف للأسمنت.

وكانت قد تداولت الموانئ المصرية خلال الأسبوع قبل الماضي من الصب الجاف ( قمح، ذرة، سكر، فحم ) قرابة 500 ألف طن ، والتي توزعت أيضا بين موانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، وميناء دمياط.

وكانت روسيا من أكثر الدول التي تم من خلالها استيراد كميات كبيرة من الصب الجاف خاصة القمح، خاصة من القمح، ثم البرازيل، وأوكرانيا، والأرجنتين.