رغم تفعيلها نوفمبر الماضي .. ميناء الإسكندرية تتحفظ على عمل منظومة «MTS» بالميناء (مستند)

تحفظت هيئة ميناء الإسكندرية على منظومة " MTS " التي تم تطبيقها خلال نوفمبر الماضي من قبل مصلحة الجمارك

خاطب الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، رئيس مصلحة الجمارك، المحاسب السيد كمال نجم، بشأن ممارسة عمل منظومة النافذة الواحدة التي تطبقها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “mts” ، والتي تم البدء في تطبيقها بالميناء خلال نوفمبر الماضي. الربان طارق شاهرين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

وحسب خطاب الربان طاريق شاهين فقد نص على ” ايماءا الى تشغيل منظومة ” MTS ” المسئولة عن تطبيق النافذة الواحدة في الميناء، فإنه تلاحظ وجود العديد من المشكلات والمعوقات بتلك المنظومة خلال الفترة الاخيرة.

وحسب ” شاهين ” فقد تمثلت تلك المشكلات في تأخر جاهزية السفن للتراكي وزيادة فترة الانتظار بمنطقة المخطاف الخارجي مما يؤثر بالسلب على انتاجية الارصفة رغم خلوها. خطاب الربان طارق شاهين

وأضاف ” شاهين ” أنه من المشكلات أيضا، تقدم العديد من التوكيلات الملاحية بشكوى تفيد بتأخير انهاء الافراجات الجمركية للبضائع، مما أدى الى تطبيق غرامات تأخير على السفن، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على العملاء والمنتج النهائي.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه على سبيل المثال فقد تقدم توكيل ” راكوتيس ” بشكوى حيث تم وصول الباخرة في 31 ديسمبر الماضي وحتى تاريخ 5 يناير 2021 لم يتم تراكي الباخرة بسبب عدم تمكن المستخلص من انهاء الافراج الجمركي للبضائع، وذلك بسبب الاجراءات الخاصة بمنظومة ” MTS ” مما ادى الى تطبيق غرامات على الباخرة من تاريخ 2 يناير الماضي . صورة من خطاب توكيل راكوتيس

كما تقدم توكيل البسمة بشكوى حيث تراكت الباخرة بتارخي 3 يناير الماضي، ولم يتم انتهاء اجراءات الافراج عن البضائع حتى تاريخ 4 يناير . خطاب توكيل البسمة



ولفت رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه ورد لهيئة الميناء كتاب شركة المستودعات المصرية ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” بما لديها من معوقات وملاحظات على منظومة ” MTS “. صورة من خطاب شركة المستودعات المصرية

وتابع ” شاهين ” أنه بدراسة المنظومة التي تنفذها الشركة، فقد تبين ان الاجراءات قبل تطبيق منظومة ” MTS ” بالنسبة للعملاء كانت سهلة وميسرة وآمنة، حيث كان يتم انهاء الاجراءات وسداد الرسوم الجمركية، ثم يتم العرض على الجهات الرقابية لأخذ الافراج من اللوجستي أما بعد تنفيذ المنظومة يتم سحب العينات قبل تقدير الرسوم الجمركية من قبل ” MTS ” مما يؤدي الى تأخير السفن في الميناء وـاخير صرف البضائع من قبل العملاء.

وتابع الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء أنه بدراسة الموقف تلاحظ أن أسباب تأخر الافراجات الجمركية ناتج عن عدم وجود العنصر البشري المؤهل بالكيفية والكم المطلوب لانهاء العمل.

أوضح أنه تبين أيضا عدم الربط مع المنافذ بالمنظومة مما يعيق الافراج الجمركي، وعدم توفير العدد الكافي من افراد الجمارك للتواجد على كافة موازين الهيئة للقضاء على التكدس.

من ناحية أخرى اشار رضا عبدالحافظ مدير عام شركة “إس جي للأعمال الجمركية” أنه قام بالتقدم برفع دعوى قضائية ضد منظومة ” MTS ” أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية ، والتي تم تأجيلها لجلسة 18 مارس المقبل.

وأضاف ” عبدالحافظ ” أن موقف ميناء الإسكندرية من المنظومة الجديدة واضح من المستندات التي تقدم بها الربان طارق شاهين رئيس الهيئة لمصلحة الجمارك بأنها تسبب في تأخير الافراج عن البضائع من ناحية، بالاضافة الى تأخير زمن مكوث السفن بالميناء من ناحية أخرى مما يزيد من تكلفة استيراد السلعة خلال الفترة المقبلة، في حالة استكمال أعمال المنظومة .

وأشار ” عبدالحافظ ” أن الدعوى القضائية التي تم التقدم بها نصت على أن عمل المنظومة زادت فترة إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع .

وأوضح أن الشحنات التي كان يتم إنهاء إجراءاتها خلال 3 – 5 أيام أصبحت تصل إلى 25 يوما ، بسبب تعقد الإجراءات التي تنفذها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، والمسئولة عن تنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالجمارك المصرية. رضا عبدالحافظ مدير عام شركة “إس جي للأعمال الجمركية”

يذكر أن مشروع النافذة الواحدة التي يتم تنفيذه عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” تم تنفيذه في موانئ السخنة، ثم مطار القاهرة، وميناء غرب بورسعيد، ومؤخرا تم تنفيذها بميناء الإسكندرية، ومتوقع تطبيقه في مينائي الدخيلة ودمياط خلال فبراير ومارس المقبلين.