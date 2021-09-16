رغم تطعيم 6 ملايين شخص .. إصابات كورونا في إسرائيل ترتفع

تحتل إسرائيل المركز الـ 31 بالعالم فى عدد الإصابات من فيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات من فيروس كورونا فى إسرائيل التى يبلغ عدد سكانها حوالى 9.4 مليون نسمة إلى أكثر من 1.2 مليون حالة حتى الآن برغم أنها قامت بتطعيم ما يقرب من 6 ملايين شخص بجرعة واحدة منذ أن بدأت حملة التطعيم فى ديسمبر الماضى بينما يصل عدد الحاصلين على جرعتين حوالى 5 ملايين شخص فى حين أن هناك 3 ملايين شخص تلقوا 3 جرعات وتستعد إسرائيل أيضا لإعطاء جرعة رابعة من لقاحات كوفيد 19.

وتحتل إسرائيل المركز ال 31 بالعالم فى عدد الإصابات من فيروس كورونا والمركز 61 بعدد الوفيات بحوالى 7.5 ألف ضحية.

وذكرت وكالة بلومبر ج أن ثلاثة ملايين شخص تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن.

وتستعد حكومة إسرائيل لتأمين الحصول على الإمدادات الكافية من اللقاحات في حالة الحاجة إلى جولة رابعة لمقاومة فيروس كورونا.

وأطلقت إسرائيل حملة أخرى لإعطاء جرعات معززة ببداية أغسطس الماضى وقامت بتطعيم حوالي 3 ملايين شخص بجرعة ثالثة بلقاح كورونا.

الصحة فى إسرائيل: الجرعات الأولى ضد كورونا ضعيفة

ويقول مسؤولو الصحة فى إسرائيل إن تأثير الجرعات الأولية يضعف بعد خمسة أشهر من التطعيم مما يجعل الجرعات المعززة ضرورية.

ويأمل نحمان آش مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية أن تستمر الجرعة الثالثة لفترة أطول لتقل أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واستخدمت إسرائيل أساسا لقاح فايزر-بيونتيك، حتى الآن لتطعيم ثلث مواطنيها بجرعة ثالثة بعد بدء حملة لإعطاء جرعات معززة الشهر الماضى.

وتخطط أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول أوروبا لبدء إعطاء جرعات معززة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 226.7 مليون حالة والوفيات قرابة 4.7 مليون ضحية حتى الآن على مستوى العالم.

ويزداد عدد الإصابات والوفيات باستمرار برغم تطعيم أكثر من 5.8 مليار جرعة بالعالم حتى الآن بواقع 30 مليون جرعة يوميا.

منظمة الصحة العالمية: الجرعة الثالثة ضد كوفيد19 عمل غير أخلاقي

وتصف منظمة الصحة العالمية الجرعة الثالثة بـ “العمل غير الأخلاقي” لأن هناك شعوب نامية وفقيرة لم تصلها اللقاحات حتى الآن.

ومع ذلك باتت إسرائيل التي كانت ذات يوم في مقدمة السباق العالمي للخروج من وباء “كوفيد 19″، واحدة من أكبر المناطق الوبائية في العالم في أوائل الشهر الجارى وصاحبة أعلى معدل إصابة للفرد، مقارنة بأي مكان آخر في الأسبوع المنتهي 4 سبتمبر، وفقاً للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

بعد انتشار سلالة دلتا المتحورة خلال الصيف، شهدت إسرائيل ارتفاعا في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المميت.

ووصلت الإصابات لأعلى مستوى لها على الإطلاق في 2 سبتمبر عندما بدأت الحكومة اختبارات واسعة النطاق للأطفال ببداية العام الدراسي.

يعد معدل الحالات الحرجة لكل 100 ألف شخص من السكان بين الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح أعلى بكثير من الذين تم تطعيمهم بجرعتين.

بدأت إسرائيل حملتها الرائدة عالمياً لتطعيم مواطنيها لكبح جماح فيروس كورونا لأن التطعيمات توفر بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة لكوفيد19.