رغم تطبيقه أول أكتوبر.. «الجمارك» تتلقى 77 تساؤلًا حول «التسجيل المسبق» من السوقين الملاحية والتجارية

تلقت مصلحة الجمارك عددًا من الاستفسارات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك حسب الاجتماع الأسبوعي الذي تعقده المصلحة، بالتعاون مع منظومة نافذة والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم بتطبيق نظام التسجيل المسبق.

وتعد الاستفسارات التي تلقتها مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي كانت الأكبر على الإطلاق، حيث وصلت إلى 77 سؤالا واستفسارا جديدا، حصلت “المال” على نسخة منها.

وعلى سبيل المثال، تضمنت بعض تلك الاستفسارات حول ما هو نوع الـGSI المطلوب إستخدامه لمورد خارجي في حال كون البضائع مستلزمات إنتاج ورق، وكان رد مصلحة الجمارك أنه يمكن استخدام نظام التكويد، سواء كان الـGSI أو نظام التكويد الداخلي الخاص بالمصدر لترقيم الأصناف الوارد بفاتورة المصدر سواء بملف ( BDF) أو إكسيل.

كما تساءلت الشركات المتعاملة مع مصلحة الجمارك، حول الإجراءات الجمركية المطلوبة لحاوية بها بضائع مشتركة لأكثر من عميل، وتخضع كل منها لنظام جمركي مختلف.

وردت المصلحة بأنه يتم الحصول على رقم ACI لكل شحنة من حسابها على نافذة وعند الوصول يتم التفريغ في مخزن ويعامل كل رقم ACI حسب نظام الافراج المطلوب.

كما تساءلت الشركات عن حول الإجراءات المطلوبة للتنازل وقبول التنازل بعد الحصول على رقم ACI ووصول البضائع، وكان رد المصلحة بأنه يتم تطبيق الاجراءات المتبعة وفق قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقواعد المعمول بها.

وكان التساؤل الرابع يتضمن “هل يتم رفع المستندات قبل الادراج أم بعد الإدراج” ، وكان رد مصلحة الجمارك بأنه يتم إرسال المستندات بعد الإدراج والحصول على رقم ACID حال توافر المستندات النهائية للشحنة.

وحول كيفية عمل التفويض الالكتروني من صاحب الشأن إلى شركة تخليص من خلال نافذة.

وكانت رد مصلحة الجمارك بأنه يتم التفويض الكترونيا من حساب صاحب الشأن مع ذكر الرقم الضريبي لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب الشأن من خلال قائمة المستوردين عند طلب الحصول على الرقم التعريفي ACID ، كما يتم إرسال المستندات إلكترونيا بعد الإدراج والحصول على الرقم التعريفي ACID عند توفر المستندات النهائية للشحنة.

وذهبت الشركة إلى أنه في حال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج 4 واحد ما هو الإجراء المتبع للحصول على رقم تعريفي ACID.

وردت مصلحة الجمارك بأنه يقوم العميل بارسال فاتورة لكل شحنة على حده ويتم الحصول على رقم تسجيل مسبق ACID منفصل.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميًا على كل الواردات المصرية بالموانئ المصرية.