رغم تصدر المجموعة.. فرنسا تقلق جماهيرها بتعادلها مع الدنمارك

علي المصريفي أسوا لقاءات كاس العالم "روسيا 2018"، تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الدنماركي سلبيا بدون أهداف، في الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات للمونديال.وتعد تلك المباراة هي أول لقاء بالنسخة 21 للبطولة، التي تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.وضمن الجولة والمج

علي المصري

في أسوا لقاءات كاس العالم “روسيا 2018″، تعادل منتخب فرنسا مع نظيره الدنماركي سلبيا بدون أهداف، في الجولة الثالثة والاخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات للمونديال.

وتعد تلك المباراة هي أول لقاء بالنسخة 21 للبطولة، التي تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وضمن الجولة والمجموعة ذاتها، حقق منتخب بيرو فوزا متأخرا علي نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، ولكنه لم يكن كافيا لتأهل المنتخب الﻵتيني للعبور لثمن نهائي المونديال.

سجل أهداف بيرو، أندريه كاريو في الدقيقة 17 من عمر الشوط اﻷول، قبل غن يضيف باولو جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 49 من اللقاء.

بهذه النتائج ضمنت فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بسعبة مقابل، مقابل 5 للدنمارك صاحبة المركز الثاني، وتاهلا سويا لثمن نهائي البطولة، فيما رفعت بيرو صيدها لثلاصة نقاط، وتجمد رصيد استراليا عند نقطة واحدة، وودعا البطولة سويا.