رغم تسجيله 1.5% خسائر أسبوعية.. سعر الذهب العالمي يغلق مرتفعا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماسية مع التوقعات، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.

قال جيم ويكوف ، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ” كانت بيانات الوظائف قريبة جدًا من توقعات السوق. ويعتبرها السوق رقمًا ذهبيًا لأنها لا تشير إلى الضعف ، لكنها ليس قوية جدًا لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا”.

المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % مسجلا 1702.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه ظل منخفضا بنحو 2% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1714.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 % لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون بيانات العمالة الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرين، في حين تراجع عدد حالات تسريح العاملين في أغسطس.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.8% إلى 17.99 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين أيضًا بنسبة 0.8% إلى 834.77 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2022.43 دولارًا.