رغم تسجيلها خسارة أسبوعية 0.3%.. أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إلا أن المعدن الأصفر سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر رغم تعافيه خلال التعاملات بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1791.59 دولار للأوقية (الأونصة) إلا أن المعدن النفيس خسر نحو 0.3% خلال الأسبوع.

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% لتبلغ 1800.20 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.14 دولار للأوقية لكنها منخفضة 1.3 % خلال الأسبوع المنصرم.

وخسر البلاتين 1.4 % ليبلغ 992.43 دولار، وانخفض البلاديوم 4.3 % إلى 1713.81 دولار بعد أن هبط أكثر من 8% في الجلسة السابقة واتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.