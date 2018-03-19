رغم تراجع مبيعاتها.. كارينز تغرد منفردة وسط غياب المنافسين

أحمد شوقيرغم تراجع مبيعاتها إلى 10 سيارات فقط مقابل 15 سيارة خلال يناير 2017، فإن كيا كارينز تعد السيارة الوحيدة التي تمكنت من تسجيل مبيعات بفئة الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C.وبذلك تقتصر مبيعات الفئة على النتائج المسجلة من خلال كيا كارينز، خلال يناير الماضي، بواقع 10 سيارات فق

أحمد شوقي

رغم تراجع مبيعاتها إلى 10 سيارات فقط مقابل 15 سيارة خلال يناير 2017، فإن كيا كارينز تعد السيارة الوحيدة التي تمكنت من تسجيل مبيعات بفئة الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C.





وبذلك تقتصر مبيعات الفئة على النتائج المسجلة من خلال كيا كارينز، خلال يناير الماضي، بواقع 10 سيارات فقط، مقابل 44 سيارة هي إجمالي مبيعات الفئة خلال يناير 2017، بتراجع 34 وحدة بنسبة انكماش بلغت 77%.

في المقابل غابت فورد C-MAX عن السوق بعد أن كانت تتصدر الفئة في يناير 2017 بحصة سوقية 63.6%، كما غابت بيجو 3008 بشكل كلي بعد استحواذها على 2.3% من مبيعات الفئة حيث كانت في المركز الثالث.

ويوضح الجدول التالي التطورات في الحصص السوقية لمختلف سيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C وتغيرات الترتيب خلال يناير 2018 مقارنة بالشهر نفسه من 2017: