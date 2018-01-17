رغم تراجع مبيعاتها في2017.. سيارات الـSUV لا تزال أمل الوكلاء

أحمد شوقيلا زالت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" فرس الرهان للوكلاء، خلال العام الجاري، رغم التراجع الذي سجلته خلال العام الماضي، وبلغت نسبته 38% بالنسبة للطرازات التي تقل سعتها اللترية عن 2000 سي سي، و16% للطرازات التي تزيد سعتها عن 2000 سي سي.وقال مصدر مسئول بإحدى وكالات السيارات ال

أحمد شوقي

لا زالت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” فرس الرهان للوكلاء، خلال العام الجاري، رغم التراجع الذي سجلته خلال العام الماضي، وبلغت نسبته 38% بالنسبة للطرازات التي تقل سعتها اللترية عن 2000 سي سي، و16% للطرازات التي تزيد سعتها عن 2000 سي سي.

وقال مصدر مسئول بإحدى وكالات السيارات الكورية في مصر، إن العديد من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات حققت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مسهمة في الإبقاء على مبيعات العلامات التجارية المختلفة عند مستويات جيدة رغم التراجع الذي أصاب السوق.

وأوضح أن من بين هذه الطرازات: نيسان قاشقاي التي تصدرت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجة SUV-C بحصة سوقية 21.2%، من المبيعات الإجمالية البالغة 17.8 ألف وحدة، بالإضافة إلى هيونداي توسان وشيري تيجو ورينو داستر وشقيقتها كادجار وكيا سبورتاج وسوبارو XV.

وأضاف أنه رغم الأداء الجيد لهذه الطرازات خلال السنوات الماضية، فإن مبيعاتها الإجمالية خلال 2017 لم تتجاوز 20 ألف سيارة، بسبب محدودية مبيعات السوق بشكل عام، معتبرًا أنه في حالة نمو القدرة الاستيعابية للسوق فإن هذه الطرازات ستحقق نجاحًا كبيرًا خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن شركته تعتزم طرح إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بنهاية العام الجاري، في إطار خطتها التي تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية أكبر من المسجلة خلال العام الماضي.

وأكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كانت الرابح الأكبر بالنسبة للوكلاء خلال 2016، مضيفًا أن التراجع الذي أصابها خلال 2016 كان نتيجة للوضع العام في السوق الذي يخيم عليه الركود، وتراجعت مبيعات السيارات الملاكي بكافة أنواعها بنسبة 33% مسجلة 88.6 ألف سيارة، خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2016، مقابل 132.9 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام 2016.

وأوضح أن الأساس الذي تقوم عليه التوقعات الخاصة بتسجيل فئة السيارات الـ SUV نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال 2018، هو إقدام العديد من الوكلاء على طرح سيارات رخيصة الثمن، ذات تصميم مشابه للسيارات الرياضية الأصلية وبقدرات أعلى من السيارات الملاكي العادية.

وأوضح أن السيارات الـ SUV الكورية والصينية وبعض الطرازات اليابانية تم تجميعها على شاسيهات ومكونات خاصة بالسيارات الـ (نصف نقل)، ومن ثم فهي أقل تكلفة من السيارات الرياضية الأصلية القادمة من الأسواق الأوروبية والأمريكية لذا تكون أسعارها أقل، ومن ثم فهي تلبي رغبات العملاء الطامحين في اقتناء سيارات ذات تصميم وأداء رياضي، رغم أن السيارات الأوروبية والأمريكية تكون أعلى أمانًا وراحة بالنسبة لقائد السيارة.

واستطرد أن التخفيضات الجمركية بموجب الشراكة المصرية الأوروبية كانت الدافع لوكلاء العلامات الآسيوية لطرح هذه السيارات ذات التكلفة الأقل للمنافسة على نصيبها من سوق السيارات، موضحًا أن ذلك يجعل الطرازات الآسيوية أعلى تنافسية بالنسبة للأسعار لكن بأداء أقل من الأوروبية والأمريكية.

وأضاف أن مبيعات هذه الشريحة ستنمو خلال العام الجاري مع استقرار الأسعار والثبات النسبي لأسعار الصرف، مضيفًا أن الطلب على هذه الفئة أعلى مقارنة بالعديد من شرائح السيارات الملاكي العادية، بسبب الأسعار وصلاحيتها لعبور أراضٍ غير ممهدة واستيعابها عددًا أكبر من الركاب، فضلًا عن القدرة على حمل البضائع.

واعتبر اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أنه رغم أن السيارات الـ “SUV” تعتبر إحدى الشرائح مرتفعة السعر نسيبًا عن غيرها فإن الإقبال عليها لا يزال مرتفعًا، وقد يكون الطلب عليها أعلى من المعروض بالنسبة للعديد من الطرازات.

وأضاف أن الهبوط خلال 2017 كان متركزًا في السيارات أقل من 2000 سي سي، ومع ذلك فإن تراجعها كان متناسبًا مع انكماش السوق بوجه عام، مضيفًا أنها لن تتاثر بشكل كبير خلال العام الجاري.

وبالنسبة لشريحة السيارات أعلى من 2000 سي سي، قال مصطفى إن هذه الشريحة لم تتأثر بشكل كبير خلال العام الماضي فقد كانت الأقل انكماشًا مقارنة بفئات السيارات الملاكي الأخرى سواء العادية أو الرياضية التي خيم عليها الانخفاض، إذ لم تتجاوز نسبة التراجع بها 16%.

وأشار إلى أن عملاء هذه السيارات أعلى من 2000 سي سي هم من ذوي الدخول المرتفعة ومن ثم فإن قراراتهم الشرائية لا تتوقف على التقلبات السعرية.

وتوقع إقدام العديد من الوكلاء خلال العام المقبل على طرح طرازات جديدة ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات، كما حدث خلال العام الماضي الذي شهد إطلاق الكثير من السيارات من جانب معظم الوكلاء الراغبين في المنافسة على هذه الشريحة.

وأشار إلى أن وكلاء السيارات الصينية استغلوا ظاهرة ارتفاع الأسعار وطرحوا العديد من الطرازات الرياضية خلال العام الماضي، أملًا في الاستحواذ على حصة من المبيعات، مضيفًا أن ذلك أسهم في الحفاظ على الحصة السوقية للسيارات الصينية بالقرب من 10% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي البالغة 88.6 ألف وحدة.