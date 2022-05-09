رغم تراجع صادراتها لموسكو.. واردات الصين من روسيا تقفز 56.6% خلال أبريل

تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في أبريل للشهر الثاني في ظل معاناة جارة الصين الشمالية من عقوبات اقتصادية، بينما ارتفعت الشحنات الروسية إلى الصين، وهو أمر بمثابة مُسكن للشركات الروسية المتضررة بشدة والتي تواجه عزلة اقتصادية دولية، بحسب وكالة رويترز.

انخفاض الشحنات المتجهة إلى روسيا بنسبة 25.9 % فى أبريل

وانخفضت الشحنات المتجهة إلى روسيا بنسبة 25.9 % في أبريل مقارنة بالعام السابق قياسا بالدولار، ليتفاقم التراجع الذي كان بنسبة 7.7 % في الشهر السابق وفقا لحسابات رويترز التي تستند إلى بيانات جمركية اليوم الاثنين.

ومع ذلك، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 56.6 % في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 26.4 % في مارس.

وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين.

وفي شهري يناير وفبراير، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا والواردات منها بنسبة 41.5 % و35.8 % على الترتيب.

وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وهو تدخل تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى نزع سلاح جارتها الجنوبية و”تخليصها من النازيين”.

وقاومت القوات الأوكرانية بضراوة وفرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات كاسحة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها.

ورفضت الصين وصف الإجراء الروسي بأنه غزو وقالت مرارا إن تجارتها مع روسيا ما زالت طبيعية.

بعض الشركات الصينية تعلق مبيعاتها في روسيا

ومع ذلك، فإن بعض الشركات الصينية تعلق مبيعاتها في روسيا. وقالت شركة دي.جيه.آي تكنولوجي العملاقة للطائرات المُسيرة إنها ستعلق مؤقتا أعمالها في روسيا وأوكرانيا لضمان عدم استخدام منتجاتها في القتال.

ونمت الصادرات الصينية خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات، لتسجل زيادة بنسبة 14.7 % سنويا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموها بنسبة 13 % فقط.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين ، تراجع واردات الصين بنسبة 0.1 % سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8 % خلال مارس الماضي.

الصين تحقق فائضا تجاريا بقيمة 47.38 مليار دولار فى مارس

وحققت الصين فى مارس فائضا تجاريا بقيمة 47.38 مليار دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قيمته 22.4 مليار دولار.

وإزاء موقفها من روسيا، تراجعت الصادرات الصينية لروسيا في مارس الماضي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات لدول أخرى سريعا، مما يشير إلى أن الشركات الصينية مترددة في التعامل مع روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن البيانات الرسمية أظهرت أن الشركات الصينية باعت بضائع بقيمة 3.8 مليار دولار لروسيا خلال مارس الماضي، بانخفاض بنسبة 7.7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعد هذا أدنى مستوى للصادرات منذ مايو 2020، عندما تضررت التجارة العالمية من جائحة كورونا.