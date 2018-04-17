رغم تراجع حصتها.. رينو كابتشر تحتفظ بصدارة الرياضية الصغيرة

36 % نموًّا بمبيعات الفئة خلال يناير وفبرايرأحمد شوقياحتفظت رينو كابتشر بصدارتها سوق السيارات صغيرة الحجم SUV-B في مصر خلال فبراير الماضي، بانتزاعها 52.5% من المبيعات الإجمالية لهذه الشريحة والبالغة 177 وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.يأتي ذلك؛ رغم تراجع الحصة السوقية للسيارة

36 % نموًّا بمبيعات الفئة خلال يناير وفبراير









أحمد شوقي

احتفظت رينو كابتشر بصدارتها سوق السيارات صغيرة الحجم SUV-B في مصر خلال فبراير الماضي، بانتزاعها 52.5% من المبيعات الإجمالية لهذه الشريحة والبالغة 177 وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

يأتي ذلك؛ رغم تراجع الحصة السوقية للسيارة بواقع 7% مقارنة بحصة يناير والبالغة 59.5%.

وفي المرتبة الثانية على جدول السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ جاءت جيب رينيجيد بنسبة 36.2% لتتبعها في المركز الثالث نيسان جوك بواقع 7.9%.

أما المركز الرابع فقد كان من نصيب هيونداي كريتا التي استحوذت على 2.8% من مبيعات الفئة الإجمالية لتتبعها في المركز الخامس أوبل موكا بنسبة 0.6%.

وشهدت مبيعات السيارات الرياضية الصغيرة نموًا بنسبة 36% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من 2017؛ حيث بلغت 177 مقابل 130 وحدة بزيادة 47 سيارة.