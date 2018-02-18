سيــارات

رغم تراجع المبيعات.. كارينز في صدارة MPV-C

المال خاص تصدرت السيارة كيا كارينز قائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C بحصة سوقية 57.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 354 سيارة خلال 2017. تأتي صدارة كارينز رغم تراجع مبيعاتها إلى 204 سيارات مقابل 900 سيارة خلال 2017؛ بهبوط يصل إلى 696 وحدة بنسبة انخفاض 77%. وفي المركز ال
6:05 م, الأحد, 18 فبراير 18 6:05 م, الأحد, 18 فبراير 18

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المال خاص

تصدرت السيارة كيا كارينز قائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C بحصة سوقية 57.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 354 سيارة خلال 2017.

تأتي صدارة كارينز رغم تراجع مبيعاتها إلى 204 سيارات مقابل 900 سيارة خلال 2017؛ بهبوط يصل إلى 696 وحدة بنسبة انخفاض 77%.

وفي المركز الثاني؛ جاءت بيجو 3008 بحصة سوقية 18.4% ثم فورد C-max؛ بنسبة 14.1% وبيجو 5008؛ بواقع 9.9%.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين مبيعات السيارات المنافسة على مبيعات الـ  MPV-C.

مسلسل

الطراز

مبيعات 2016

مبيعات 2017

1

كيا كارينز

900

204

2

بيجو 3008

402

65

3

فورد سي ماكس

0

50

4

بيجو 5008

84

35

 

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