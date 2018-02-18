سيــارات

رغم تراجع المبيعات.. كارينز في صدارة MPV-C

المال خاص تصدرت السيارة كيا كارينز قائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C بحصة سوقية 57.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 354 سيارة خلال 2017. تأتي صدارة كارينز رغم تراجع مبيعاتها إلى 204 سيارات مقابل 900 سيارة خلال 2017؛ بهبوط يصل إلى 696 وحدة بنسبة انخفاض 77%. وفي المركز ال