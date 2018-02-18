رغم تراجع المبيعات.. كارينز في صدارة MPV-C

المال خاص
تصدرت السيارة كيا كارينز قائمة السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C بحصة سوقية 57.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 354 سيارة خلال 2017.
تأتي صدارة كارينز رغم تراجع مبيعاتها إلى 204 سيارات مقابل 900 سيارة خلال 2017؛ بهبوط يصل إلى 696 وحدة بنسبة انخفاض 77%.
وفي المركز الثاني؛ جاءت بيجو 3008 بحصة سوقية 18.4% ثم فورد C-max؛ بنسبة 14.1% وبيجو 5008؛ بواقع 9.9%.
ويوضح الجدول التالي مقارنة بين مبيعات السيارات المنافسة على مبيعات الـ MPV-C.
مسلسل
الطراز
مبيعات 2016
مبيعات 2017
1
كيا كارينز
900
204
2
بيجو 3008
402
65
3
فورد سي ماكس
0
50
4
بيجو 5008
84
35