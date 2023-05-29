رغم تراجع الإيرادات.. «الجيزة للمقاولات» تحافظ على مستوى الأرباح

اعتمد مجلس شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وتمكنت شركة الجيزة العامة للمقاولات من الحفاظ على مستويات الأرباح مقارنة بالربع الأول من 2022، رغم تراجع الإيرادات.

وحققت الجيزة العامة للمقاولات نموا في أرباح التشغيل بنحو 49%، لتصل إلى 59.6 مليون جنيه، مقابل 40 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات، تحقيق نمو طفيف في صافي الأرباح، لتسجل 23.2 مليون جنيه ،خلال الربع الأول من 2023.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 23.1 مليون جنيه خلال عام الربع الأول من 2022.

وتراجعت إجمالي إيرادات الجيزة العامة للمقاولات، بنحو 21.2%، خلال 3 أشهر، لتسجل 286.67 مليون جنيه، مقابل 363.72 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية غير المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات تحقيق 24.9 مليون جنيه صافي أرباح ، مقابل 23.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.