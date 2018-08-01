رغم تراجع الإنتاج.. 1.6% نموا فى مبيعات تويوتا موتورز النصف الأول

شريف عيسى:قفزت أداء مبيعات مؤسسة تويوتا موتورز خلال النصف الأول من العام الجارى 1.6% فى جميع الأسواق العالمية، لتسجل 5 ملايين، و209 ألف سيارة مباعة، على الرغم من تراجع معدلات انتاجها من العلامات التجارية التابعة لها بـ 0.7%، بإجمالى 5 ملايين، و249 ألفًا، و52 وحدة.وتمتلك مؤسسة تويوتا موتورز 4 علا

شريف عيسى:

قفزت أداء مبيعات مؤسسة تويوتا موتورز خلال النصف الأول من العام الجارى 1.6% فى جميع الأسواق العالمية، لتسجل 5 ملايين، و209 ألف سيارة مباعة، على الرغم من تراجع معدلات انتاجها من العلامات التجارية التابعة لها بـ 0.7%، بإجمالى 5 ملايين، و249 ألفًا، و52 وحدة.

وتمتلك مؤسسة تويوتا موتورز 4 علامات تجارية وهم تويويا، ولكرزس الفاخرة، وديهاتسو، بالإضافة إلى هينو لوسائل النقل.

وارتفعت مبيعات تويوتا موتورز خارج اليابان بنسبة 3.6%، بإجمالى 4 ملايين، و40 ألف سيارة، فيما تمكنت المجموعة من بيع مليونًا، و169 ألفًا سيارة، بتراجع 4.8%، عن النصف الأول من العام الماضى.

وصعدت مبيعات العلامة التجارية “تويوتا” خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو بنسبة بلغت 1.3%، لتسجل 4 ملايين، و861 ألف وحدة فى جميع الأسواق العالمية، رغم هبوط مستويات الإنتاج من السيارات بنسبة 2.4%، بإجمالى 4 ملايين، و438 ألفًا، و838 سيارة.

كما نمت مبيعاتها فى دولة المنشأ اليابان بنسبة كبيرة بلغت 7.7%، مسجلة 798 ألفًا، و941 سيارة، أما فى باقى الدول فشهد زيادة فى أداء تويوتا بنسبة 3.4%، بإجمالى 3 ملايين، و882 ألف سيارة مباعة.

أما عن أداء العلامة ديهاتسو، فارتفع مؤشر مبيعاتها خلال النصف الأول من هذا العام بمعدل 2.8%، لتسجل 431 ألف سيارة، مع الإشارة إلى ان تم وقف تصدير العلامة التجارية إلى دول العالم منذ مايو 2017، يقتصر بيع طرازات العلامة التجارية على اليابان وأندونسيا.

ونمت مبيعات ديهاتسو على مدار تلك الفترة فى اندونسيا بمعدل 7%، لتكتفى ببيع 96 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالى مبيعات السوق اليبانى منها 335 ألف وحدة، بنمو 1.7%.

وقفزت معدلات انتاج طرازات ديهاتسو بـ 8.6%، بعد تمكنها من تصنيع ما يقرب من 705 ألفًا، و102 سيارة خلال فترة النصف الأول من هذا العام.

أما عن هينو لصناعة وسائل النقل، فارتفعت مبيعاتها من الأتوبيسات والشاحنات بـ 10.9%، بإجمالى 97 ألف شاحنة، واتوبيس، وقفزت مبيعاتها خارج اليابان للمرة الأولى هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 14.4%، بإجمالى 62 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالى مبيعاتها بدولة المنشأ 35 ألف مركبة وحافلة، بنمو 5.4%.

وقفزت مستويات انتاج الأتوبيسات والشاحنات من العلامة اليابانية هينو خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو بـ 14.2%، بإجمالى 150 ألفًا، و112 وحدة منتجة.