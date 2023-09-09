رغم تراجعه.. سعر الدولار يتجه لتحقيق أرباحه الأسبوعية الثامنة على التوالي

شهد الدولار الأمريكي انخفاضا واضحا خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع ، حيث لاقت العملة الخضراء بعض الضغوط الهبوطية على خلفية أرباح بعض العملات الرئيسية الأخرى، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

ولكن هذا التراجع لم يكن كافيا لمحو مكاسب الدولار القوية هذا الأسبوع، حيث تتجه العملة لتسجيل ثامن أرباحها الأسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية يشهدها الدولار منذ عام 2014.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى بأوزان متفاوتة – بنسبة 0.15% إلى 104.946 نقطة، بعدما كان قد تجاوز مستوى 105 نقاط أمس.