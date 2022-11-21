رغم تراجعها عن شارة المثلية.. فيفا يرفض قميص بلجيكا بعد اكتشاف علامة خفية تدعم الشذوذ

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الموافقة على القميص البديل منتخب بلجيكا بعد اكتشاف علامة تم تفسيرها على أنها تدعم المثلية.

وحسب ما نقلته رويترز عن متحدث باسم “الشياطين الحمر”، فإن الفيفا رفض ارتداء منتخب بلجيكا للقميص الأبيض البديل بسبب كلمة “حب” الموجودة في الياقة بالإضافة إلى وجود ألوان قوس قزح على القميص.

قميص منتخب بلجيكا

وقوس القزح أو “الريمبو” هو العلامة التي يصر المثليين على اتخاذها شعارا أساسيا لهم كرمز على التنوع.

وقال المتحدث إن تصميم القميص المنتخب مستوحى من الألعاب النارية لمهرجان الموسيقى البلجيكي الشهير Tomorrowland وهو يرمز إلى التنوع والمساواة والشمول.

مهرجان Tomorrowland

مهرجان Tomorrowland

وأوضح أنه إذا تمت إزالة كلمة “حب” من داخل القميص فسيُسمح للفريق بارتدائها، على حد قوله.

وأضاف: “المنتخب البلجيكي سيلعب بالقميص الأحمر الأساسي خلال المباريات الثلاث الأولى”.

واستطرد: “في حال اجتياز الجولة الأولى لكأس العالم في قطر فسننظر حينها كيف نتصرف”.

وقمصان منتخب بلجيكا مصممة حديثا وتم تقديمها في سبتمبر الماضي.

وقد لعبت به بلجيكا في عدة مباريات ببطلو دوري الأمم الأوروبية.

ويأتي رفض الفيفا بعد أن هدد الاتحاد بإصدار بطاقات صفراء لأي لاعب يرتدي شارة “OneLove” متعددة الألوان والتي تم تقديمها لدعم المثلية.

علامة دعم المثلية

وعقب تهديد الفيفا، أعلنت 7 منتخبات أوروبية بينها بلجيكا تراجعها عن قرار قادة منتخباتها تلك الشارة.

وشمل التراجع كل من إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا.

وقالو إنهم لن يضعوا لاعبيهم في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية”.