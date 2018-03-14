رغم تراجعها.. السيارات اليابانية تحتفظ بصدارة الملاكي خلال يناير

رغم تراجعها.. السيارات اليابانية تحتفظ بصدارة "الملاكي"المال خاصاحتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال شهر يناير 2018 رغم تراجع مبيعاتها إلى 2.5 ألف وحدة مقابل 3.6 ألف وحدة خلال الشهر ذاته من 2017 بتراجع 30.3%.يذكر أن مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها قد بلغت 6.8 الف سيارة خلال يناي

رغم تراجعها.. السيارات اليابانية تحتفظ بصدارة “الملاكي”

المال خاص

احتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال شهر يناير 2018 رغم تراجع مبيعاتها إلى 2.5 ألف وحدة مقابل 3.6 ألف وحدة خلال الشهر ذاته من 2017 بتراجع 30.3%.

يذكر أن مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها قد بلغت 6.8 الف سيارة خلال ينايرالماضي مقابل 6.9 ألف وحدة خلال نفس الشهر من 2017 بتراجع 2%.

وكذلك احتفظت السيارات الكورية بمركزها الثاني بمبيعات 2.1 ألف وحدة مقابل 1.5 الف بزيادة 45.3%، وجاءت السيارات الأمريكية في المرتبة الثالثة بواقع 1.1 ألف وحدة مقابل 856 وحدة خلال يناير 2017 بزيادة 31.2%.

أما السيارات الأوروبية فقد حلت في المركز الرابع بواقع 917 سيارة مقابل 662 سيارة مرتفعة بنسبة 38.5% وتلتها السيارات الصينية بواقع 85 وحدة مقابل 338 وحدة؛ متراجعة بنسبة 74.9%.